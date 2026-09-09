Memo Ochoa fue el primer mexicano nominado al Balón de Oro ¿pero por qué no Hugo Sánchez?
Julián Quiñones y Scarlett Camberos entraron este martes a la historia no solo del futbol mexicano sino también internacional, luego de que ambos figuran entre los 30 finalistas al Balón de Oro 2026 de sus respectivas categorías, siendo los primeros mexicanos desde hace 19 años en llegar hasta ese grupo.
Mientras Quiñones es el segundo jugador azteca en la categoría varonil, Camberos se convirtió en la primera mexicana en ser considerada para ese galardón. Y es que durante buena parte de la historia del trofeo, los jugadores no europeos eran olímpicamente excluidos.
Por ello, la historia del primer nacional nominado al máximo galardón del futbol se dio hasta el 2007, cuando Guillermo Ochoa apareció en la lista de 30 candidatos de France Football, ya que antes de ello los jugadores fuera de Europa o sin pasaporte de ese continente no eran elegibles.
Esa edición de hace 19 años fue la primera en la que France Football permitió que fueran nominados jugadores no pertenecientes a equipos de la UEFA, por lo que entre los votantes también estuvieron periodistas de otras latitudes distintas a Europa.
Ochoa recibió un voto en esa edición, por lo que se situó en el último lugar de los nominados, empatado con Ryan Giggs, Dimitar Berbatov, Samuel Eto’o, Carlos Tévez y Robin van Persie, mientras que Kaká se convirtió en el cuarto brasileño en ganar el premio, y el sexto del Milan.
Ochoa tuvo una Copa América espectacular en 2007
Pese a que estaba en el América y no en Europa, su nombre llegó al radar de France Football, que históricamente ha gestionado el premio. Ochoa había debutado apenas en 2003 en Primera División, pero en aquel 2007 fue considerado el Mejor Portero de la Copa América, cuando México fue tercer lugar, con el arquero azulcrema como titular.
Antes, las Águilas habían sido campeonas del Clausura 2005 y de la Concachampions 2006, pero fue en 2007 cuando más brilló Ochoa, pues aquel año también fue nominado a Mejor Arquero del Mundo por la IFFHS, y elegido como miembro del Equipo Ideal de América. Gracias a todo ello, también apareció en la portada del FIFA 2008 de EA Sports junto a Ronaldinho, para las versiones de México y Estados Unidos.
Las restricciones históricas del Balón de Oro
El Balón de Oro fue instituido en 1956 por el director de la revista France Football, Gabriel Hanot, con la condición de que solo podían ganarlo jugadores de categoría varonil con pasaporte de alguna nacionalidad europea y que jugaran para alguna liga de la UEFA.
De ese momento pasaron prácticamente 40 años para que el premio se abriera ligeramente al mundo. La edición de 1995 fue la primera en que se eliminó la restricción de la nacionalidad, pero no la relacionada con los clubes, por lo que los ganadores debían seguir siendo de alguna liga europea. Fue así que el primer jugador no europeo en ganarlo fue el liberiano George Weah, quien ese año jugaba para el Milan.
¿Por qué Hugo Sánchez nunca fue considerado para el Balón de Oro?
Esa limitante fue la que impidió que Hugo Sánchez figurara como candidato en sus años de gloria europea, ya que fue entre 1985 y 1990 cuando ganó sus cinco títulos de Liga española con el Real Madrid, pero principalmente cuando, en las mismas temporadas, ganó sus cinco Trofeos Pichichi como máximo goleador de la Liga española.
Ello le hizo también ganar la Bota de Oro en 1990, el trofeo que premia al mejor goleador de todas las Ligas europeas de primera categoría. Sin embargo, aun era temprano para que el Balón de Oro se hiciera moderno porque aun consideraba exclusivamente a jugadores con pasaporte europeo.
Por ello, otras figuras como Pelé y Diego Maradona tampoco obtuvieron un Balón de Oro durante sus mejores momentos, si bien France Football intentó corregir la situación al otorgarles un Balón de Oro honorífico años más tarde.
De cualquier modo, el Balón de Oro nunca lo ha ganado un jugador que milite en alguna liga fuera de Europa, luego de que en 2007 se eliminó la restricción de jugar para un equipo de dicho continente. Eso acercó al Balón de Oro con el premio al Jugador Mundial de la FIFA, por lo que en 2010 ambas entidades se aliaron para entregar el FIFA Balón de Oro. Sin embargo, esa colaboración terminó en 2016 cuando France Football recuperó la gestión total del premio y FIFA instauró los premios The Best.