Hugo Sánchez quería alejarse del futbol, pero estas dos preguntas lo hicieron reconsiderar

Hugo Sánchez tenía pensado alejarse del futbol cuando terminara su carrera como jugador para dedicarse a la odontología. Sin embargo, una conversación con Alfonso Portugal lo llevó a considerar una alternativa: transmitir su experiencia como entrenador.

En entrevista para Sports Illustrated, en el marco de los festejos por el 50 aniversario de su debut, el Pentapichichi recordó que su proyecto era abrir clínicas dentales. Antes de conquistar el bicampeonato con Pumas, dirigir a la Selección Mexicana y convertirse en analista, contempló ejercer la profesión que estudió en la UNAM.

No quería seguir en el futbol tras su retiro

Mientras se formaba como futbolista en Pumas, Hugo Sánchez también estudiaba en la UNAM. “Ellos me ayudaron con una beca estudiantil”, recuerda. Eligió estudiar odontología porque, si bien quería ser futbolista, también buscaba un título universitario que respaldara su futuro.

Al final, logró cumplir ambos objetivos: desarrolló su carrera como jugador y obtuvo su título universitario. “Soy muy cabezota, no paro hasta lograr mis objetivos”, explicó entre risas.

Tras culminar su carrera como futbolista profesional en 1997, Hugo tenía una opción para su futuro fuera de las canchas: “Pensaba en poner clínicas dentales por mi carrera de dentista”. Incluso señaló que una marca patrocinadora le propuso asociarse para concretar su plan: “La pasta dental que todo el mundo conoce me iba a ayudar con mi plan de tener una clínica dental en cada estado de México”.

Dos preguntas que lo hicieron considerar ser entrenador

Aunque su proyecto estaba enfocado en la odontología, Hugo recordó una conversación que tuvo antes de retirarse con su exsuegro Alfonso “Poncho” Portugal, quien también fue jugador y entrenador. Con dos preguntas, Portugal le planteó la posibilidad de continuar vinculado al futbol.

“Me dijo: 'Oye, ¿qué has pensado hacer cuando te retires? ¿No has pensado ser entrenador? Porque sería interesante que lo que aprendiste y mostraste se lo puedas transmitir a las generaciones más jóvenes'”. Hugo recordó que, al escucharlo, pensó: “Bueno, puede ser que tenga razón”.

Según relató, aquella conversación lo llevó a prepararse como entrenador. Su debut como director técnico de Pumas llegó el 26 de marzo del 2000, tres años después de su retiro como jugador. En junio de ese mismo año tuvo un interinato de tres partidos en la Selección Mexicana.

Posteriormente, en el Clausura 2004 y Apertura 2004, hizo historia con los universitarios logrando el primer bicampeonato nacional en la era de los torneos cortos. Para 2007, asumió formalmente la dirección técnica del Tricolor; además dirigió a Necaxa y Pachuca en México, y regresó a España para estar al frente del Almería.

Prefiere jugar que dirigir

Su trayectoria como jugador incluyó 516 goles y 5 Ligas de España con el Real Madrid. Como entrenador, tuvo entre sus principales logros los dos títulos consecutivos con Pumas. Su última experiencia en un banquillo fue en 2012: “Ya no pude seguir como director técnico”, reconoce.

Al hablar de esa faceta, destacó las exigencias de estar al frente de un equipo: “Es otro tipo de tensión, otro tipo de presión”. Por ello, al comparar ambos roles, el “Penta” no duda en elegir el primero: “Me gusta más jugar al futbol que dirigir, es menos desgaste”.

A lo largo de sus 50 años de trayectoria, no solo fue jugador y entrenador; también participó en la Comisión de Futbol de la FIFA para proponer nuevas reglas en el balompié. Ahora funge como analista de ESPN, una actividad que, según explicó, disfruta con una presión distinta: “Eso lo hago con mucho gusto, con menos desgaste y con más pasión”, puntualizó.