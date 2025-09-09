Inicia la cuenta regresiva: Los juegos que le restan a México antes del Mundial 2026
La cuenta regresiva ha iniciado para la Selección Mexicana. A 275 días rumbo a la Copa del Mundo, el Tricolor sostendrá esta noche un encuentro amistoso ante su similar de Corea del Sur y tras este juego, a Javier Aguirre le restarán doce partidos de preparación antes de que el balón ruede en la inauguración del Mundial 2026, el próximo 11 de junio del año entrante.
El juego ante Corea del Sur cierra la Fecha FIFA de septiembre, donde México tuvo la opción de enfrentar a dos de las mejores selecciones de Asia, primero con un empate sin goles ante Japón el pasado fin de semana, en donde más allá del espectáculo o goles que esperaba la afición, a Aguirre le sirvió para observar acomodos dentro de la cancha, destacando la vuelta a usar una sola punta y dejando de lado la dupla Jiménez-Gimenez.
Hoy se mide a Corea del Sur, equipo encabezado por Heung-Ming Son, la estrella recién llegada a la MLS; los surcoreanos, al igual que los nipones, ya se encuentra clasificado a la Copa del Mundo y previo al choque con México, se enfrentaron a Estados Unidos, a quien derrotaron por 2-0, representando ahora una prueba importante para el conjunto verde.
México de cara al Mundial 2026: juegos y posibles rivales
Tras estos partidos ante las potencias asiáticas, a México le restarán doce encuentros de preparación, siendo los más próximos los que representan el cierre del año, cuando en la próxima Fecha FIFA de octubre se mida a Colombia (11 de octubre, en Dallas) y Ecuador (14 de octubre, en Guadalajara).
Además, se contemplan dos partidos más en noviembre, dentro de la última fecha FIFA, donde el Tri se enfrentaría a Uruguay (15 de noviembre en Torreón) y Paraguay (18 de noviembre en Monterrey), aún por confirmar.
Para 2026, la Selección Mexicana iniciará actividades con dos juegos entre enero y febrero, únicamente con jugadores de Liga MX al no ser Fecha FIFA y estar dentro del microciclo para que Javier Aguirre visualice elementos. Los rivales y las sedes estarían por determinarse.
A finales de marzo de 2026 se jugaría la penúltima Fecha FIFA. Ahí México tendría dos partidos, siendo uno de ellos el de reinauguración del Estadio Azteca ante Portugal de Cristiano Ronaldo, el cual tendría como fecha probable el 28 de marzo. Para el segundo juego, aún faltaría fecha y rival por confirmar.
Y finalmente, entre mayo y junio, México jugaría sus cuatro partidos restantes; primeramente dos encuentros en mayo y dos más en junio, que es la última Fecha FIFA y donde las selecciones clasificadas al Mundial ya cuentan con todos sus jugadores. Dichos juegos se llevarán a cabo entre el 1 y 9 de junio, previo al arranque de la Copa del Mundo. Los rivales y sedes aún estarían por confirmarse.
Cabe destacar que dentro del plan presentado por Javier Aguirre a la Federación Mexicana de Futbol está el contar con los seleccionados que participan en la Liga MX seis y media semanas antes de la inauguración del Mundial (a partir de la última semana de abril), por lo que la Liguilla del Clausura 2026 se jugará sin seleccionados.
Lo que le resta a México de cara al Mundial
- 2 juegos en octubre (Fecha FIFA): Colombia (11 de octubre) y Ecuador (14 de octubre)
- 2 juegos en noviembre: Uruguay (15 de noviembre) y Paraguay (18 de noviembre)
- 2 juegos entre enero y febrero (microciclo); rivales y fechas por confirmar
- 2 juegos en marzo (Fecha FIFA): Portugal (28 de marzo)* y otro rival y fecha por confirmar
- 4 juegos entre mayo y junio (2 de Fecha FIFA): rivales y fechas por confirmar
*Juego de reinauguración del Estadio Azteca, por confirmar Portugal