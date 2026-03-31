Irak, a un partido de romper cuatro décadas de ausencia mundialista
Tras una sequía de cuarenta años, la selección de futbol de Irak se encuentra ante la posibilidad real de regresar a la Copa del Mundo.
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El equipo se encuentra ahora mismo en Monterrey, México, preparándose para jugar el partido más importante de su historia reciente contra Bolivia.
Los Leones de Mesopotamia son la gran esperanza de un país de 46 millones de personas que ama el futbol por encima de todo.
Bajo las órdenes del entrenador australiano Graham Arnold, Irak ha logrado armar un equipo que mezcla perfectamente la fuerza de los jugadores que compiten en su propio país con el talento de jóvenes que brillan en las mejores ligas de Europa .
El grupo de 28 jugadores seleccionados para este ciclo mundialista refleja un cambio de paradigma, pues por primera vez, más de la mitad de los convocados (53,6%) compiten en ligas extranjeras, como la Eredivisie de Países Bajos, la Championship de Inglaterra), la Serie B italiana y la Ekstraklasa de Polonia.
Y del otro lado está el núcleo doméstico proveniente de la Iraq Stars League; los equipos como el como Al-Shorta, Al-Zawraa y Al-Talaba son los principales pilares de estabilidad.
En cuanto al valor del equipo, si sumamos lo que cuesta el pase de todos los jugadores, la cifra ronda los 21 millones de dólares. No es el equipo más caro de los que se juegan el repechaje en México, pero su precio ha subido porque sus delanteros son cada vez más buscados.
El valor de mercado total de la selección de Irak es de poco más de 21 millones de dólares. Si bien es una cifra modesta en comparación con las potencias tradicionales —y en comparación también con el resto de selecciones que juegan el repechaje en México— el crecimiento respecto a los ciclos mundialistas anteriores es notable.
La disparidad económica entre líneas es notable y revela el ataque como el eje del futbol iraquí actual.
La ofensiva acumula un valor de 9 millones de dólares, con un promedio por jugador de 985 mil dólares; en contraste, la línea defensiva es la más económica, con un promedio de 500 mil euros por futbolista. El talento de exportación se concentra evidentemente en los extremos y delanteros centro.
El jugador más valioso de la plantilla es Ali Al-Hamadi, jugador del Luton Town de Inglaterra que alcanza los 2.18 millones de dólares. Es un delantero potente y su experiencia en la competitiva Championship inglesa le otorga una ventaja física crucial. A pesar de haber lidiado con molestias en la pantorrilla recientemente, es la punta de lanza indiscutible del esquema de Arnold.
Zidane Iqbal es otro de los pilares del equipo. El exjugador del Manchester United es el cerebro del mediocampo, con un valor de 1.64 millones de dólares, Iqbal tiene una técnica de regate que pocos equipos en Asia pueden igualar; en el extremo izquierdo está Marko Farji, valorado en unos 1,99 millones de dólares que reflejan la confianza que el futbol italiano ha depositado en su capacidad de desequilibrio.
Pero el verdadero líder del equipo y máximo artillero del ciclo es Aymen Hussein. Aunque su valor de mercado es de 491 mil dólares, su impacto en el juego es inestimable. Fue el máximo goleador en las eliminatorias asiáticas con 8 tantos.
Junto a él, otros nombres como Mohanad Ali y el mediocampista Amir Al-Ammari son piezas fundamentales para que el equipo funcione bien.
El camino de Irak hacia Monterrey no ha estado exento de dramatismo. En la quinta ronda de la eliminatoria asiática, el equipo se enfrentó a los Emiratos Árabes Unidos en una serie de infarto. Tras un empate 1-1 en la ida, el partido de vuelta en Basora se decidió en el minuto 107 del tiempo extra, cuando Amir Al-Ammari convirtió un penal histórico ante más de 62 mil espectadores.
Sin embargo, el mayor desafío ha sido logístico y sociopolítico.
Debido al estallido de un conflicto bélico regional, el espacio aéreo iraquí fue cerrado poco antes del viaje a México. La delegación tuvo que realizar un trayecto de más de 10 horas por tierra hasta Jordania, para luego abordar un jet privado facilitado por la FIFA. En total, fueron 43 horas de viaje y 12,500 kilómetros recorridos para llegar a Monterrey.
Irak llega a la final del repechaje intercontinental en una posición privilegiada. Debido a su mejor ubicación en el ranking FIFA —puesto 58—, el equipo accedió directamente a la final, mientras que su rival, Bolivia, tuvo que disputar una semifinal contra Surinam, a la que venció por 2-1.
El encuentro decisivo se disputará el 31 de marzo de 2026 en el Estadio BBVA de Monterrey, donde Irak ha encontrado un apoyo inesperado en las tierras regiomontanas. La afición mexicana ha adoptado a los iraquíes como su equipo local, atraída por la historia de superación del conjunto asiático.
Si Irak logra vencer a Bolivia, se integrará en el exigente Grupo I de la Copa del Mundo, donde le esperan Francia, Senegal y Noruega.