Irak, a un partido de romper cuatro décadas de ausencia mundialista

¡LOS HICIERON SENTIR COMO EN CASA! 🥹



🇮🇶 La Selección Irak fue recibida en su entrenamiento por unos niños mexicanos, ya que están entrenando en Monterrey previo a su partido de repechaje para el mundial.



Convivieron con ellos y hasta se llevaron su autógrafo. 🤩



📹 Iraq… pic.twitter.com/6bWYIgMD3z