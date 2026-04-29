Irán renuncia a Congreso FIFA en Canadá tras incidente en aeropuerto
Los dirigentes de la Federación Iraní de Futbol cancelaron este miércoles su participación en el Congreso de la FIFA en Vancouver, Canadá, el último antes del comienzo del Mundial de 2026, por un "insulto" proferido por un policía de inmigración en el aeropuerto de Toronto.
El presunto incidente es el más reciente hecho que ensombrece el camino de la selección iraní hacia la Copa del Mundo, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio, tras la guerra en Oriente Medio que ha enfrentado principalmente a Irán con Estados Unidos e Israel desde finales de febrero.
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El presidente y el secretario general de la Federación Iraní viajaron al Congreso de la FIFA en Canadá con "visados oficiales", según un comunicado de la organización recogido por las agencias de prensa de la nación asiática.
Decidieron "volver a Turquía en el primer vuelo disponible por el comportamiento inapropiado de los agentes de inmigración en el aeropuerto y el insulto a uno de los órganos más honorables de las fuerzas armadas iraníes", reza la nota, que no da más precisiones.
En 2024, Canadá clasificó a los Guardianes de la Revolución islámica de Irán como grupo terrorista, una designación que prohíbe a sus miembros la entrada en su territorio. El país es una de las tres sedes de la cita máxima del futbol junto a Estados Unidos y México.
El presidente de la Federación Iraní de Futbol, Mehdi Taj, es un antiguo miembro de los Guardianes de la Revolución. En diciembre no había obtenido visado por parte de Estados Unidos para estar presente en el sorteo del Mundial 2026, que se realizó en Washington con la presencia del mandatario estadounidense, Donald Trump.
"Los funcionarios de los Guardianes de la Revolución islámica iraní no tienen cabida en Canadá", dijo este miércoles la oficina de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá, que no obstante señaló que no podía comentar casos concretos debido a la privacidad.
Duda mundialista
El comunicado de la Federación Iraní de Futbol señala igualmente que después del supuesto incidente en el aeropuerto de Toronto estuvo en contacto con responsables de la FIFA, que habrían lamentado lo ocurrido.
El organismo rector del balompié no se ha pronunciado públicamente sobre las denuncias de la delegación iraní. La FIFA no respondió a una consulta de la AFP sobre el tema.
Vancouver recibirá el jueves el Congreso de la FIFA, que se centra en los preparativos finales para la realización del evento futbolístico en Norteamérica.
Tras el comienzo del conflicto bélico en Oriente Medio, la presencia de Irán en el Mundial 2026 ha estado en entredicho, especialmente porque su selección disputará los tres partidos de la fase de grupos en territorio estadounidense.
Estados Unidos ha dicho que no pretende excluir a los jugadores iraníes del certamen, según dijo recientemente su secretario de Estado, Marco Rubio.
Sin embargo, expresó sus reservas sobre las personas susceptibles de acompañar al equipo, "algunas de ellas con lazos con los Guardianes de la Revolución islámica".
La FIFA da por hecho la presencia del combinado iraní en la Copa del Mundo, la primera que se jugará en tres países y con 48 selecciones.
"Irán vendrá, sin duda", afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante un foro organizado por el canal de televisión CNBC en Washington en abril. "Esperamos que en ese momento (el inicio del Mundial), la situación sea una situación pacífica, lo que realmente ayudaría".
Irán debe disputar dos de sus partidos del Grupo G del Mundial en Los Ángeles, contra Nueva Zelanda el 15 de junio y ante Bélgica el 21 del mismo mes. Luego viajará a Seattle para chocar con Egipto el 26 de junio. Se prevé que su campamento base esté ubicado en Tucson, Arizona. AFP