Mundial 2026: Irán pide jugar en México; FIFA desestima esa posibilidad
La crisis diplomática del Mundial 2026 abrió un nuevo capítulo: Irán pidió formalmente jugar sus partidos en México, ante el conflicto que sufre en su territorio. Hasta hoy, sus juegos de primera ronda están programados para jugarse en Los Ángeles y en Seattle. en donde tiene programados su partidos de primera ronda.
Ante ese escenario, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que su gobierno está dispuesto a evaluar la posibilidad de que Irán dispute sus partidos en México si así lo determina la FIFA.
“Están viendo con la FIFA si es factible, porque iban a ir a jugar a Estados Unidos. Están viendo si pueden disputar sus partidos aquí en México. Se está viendo y en su momento lo informaríamos”, explicó la mandataria en su conferencia matutina.
Sheinbaum subrayó que México mantiene relaciones diplomáticas con todos los países y dejó claro que la nación estaría abierta a recibir esos encuentros si el organismo rector del futbol mundial modifica la sede de los encuentros.
Pese a las declaraciones de autoridades iraníes y a las especulaciones sobre un posible traslado de sedes, la FIFA ha evitado confirmar cualquier cambio en la planificación del torneo.
Un portavoz del organismo indicó que mantienen contacto regular con todas las federaciones participantes, incluida la de Irán, para discutir la organización del Mundial, pero reiteró que la expectativa es que los partidos se disputen conforme al calendario original.
“La FIFA espera que todos los equipos participantes compitan según el calendario de partidos anunciado”, señaló el organismo en declaraciones a medios internacionales.
La participación de la selección iraní de futbol en el Mundial 2026 se ha convertido en un nuevo foco de tensión diplomática en medio del conflicto en Medio Oriente y las fricciones políticas entre Teherán y Washington.
El debate gira en torno a si el combinado disputará sus partidos en territorio estadounidense, como está previsto en el calendario oficial de la Copa del Mundo que organizan Estados Unidos, México y Canadá.
Irán busca evitar jugar en Estados Unidos
La controversia comenzó cuando el presidente de la Federación de Futbol de Irán, Mehdi Taj, aseguró que el organismo está negociando con la FIFA para que los partidos de su selección en la fase de grupos se disputen en México y no en territorio estadounidense.
El dirigente argumentó que su delegación no tiene garantías de seguridad tras declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el contexto de la guerra en Medio Oriente.
“Dado que Trump ha declarado claramente que no puede garantizar la seguridad de la selección nacional iraní, definitivamente no iremos a Estados Unidos”, afirmó Taj, en declaraciones difundidas por la embajada iraní en México.
Además, el embajador de Irán en México, Abdolfazl Pasandideh, denunció la “falta de cooperación” del gobierno estadounidense para la expedición de visados y el apoyo logístico a la delegación iraní de cara al torneo.
El calendario actual del Mundial
Según el programa oficial publicado por la FIFA el 6 de diciembre de 2025, Irán forma parte del grupo G y tiene previstos sus partidos de la primera ronda en territorio estadounidense.
El equipo asiático se enfrentará en Los Ángeles a Nueva Zelanda, el 15 de junio, y a Bélgica, el día 21 del mismo mes. Cerrará la fase de grupos el día 26 ante Egipto en Seattle.
Además, su campamento base está programado en Tucson durante el torneo que se jugará del 11 de junio al 19 de julio de 2026.
Un conflicto político que alcanza al deporte
El trasfondo del problema es la escalada militar iniciada el 28 de febrero, cuando Israel y Estados Unidos lanzaron una ofensiva contra la República Islámica de Irán, que respondió con ataques con misiles y drones contra objetivos israelíes y estadounidenses en la región.
En ese contexto, Trump llegó a afirmar que Irán no debería participar en el Mundial “por su propia seguridad”, aunque días antes dijo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que los jugadores iraníes serían bienvenidos en Estados Unidos.
Mientras las tensiones diplomáticas continúan, el organismo rector del futbol mundial mantiene por ahora el calendario original, dejando en suspenso cualquier posible traslado de partidos a México.