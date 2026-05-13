Irán despide a su selección para el Mundial 2026 con multitudinario acto en Teherán
Irán celebró el miércoles en Teherán una ceremonia de despedida para su selección de futbol, que disputará el Mundial 2026, organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, en un contexto de guerra en Oriente Medio.
Los jugadores, vestidos con ropa deportiva roja y negra, se presentaron en un escenario ubicado en la céntrica plaza Enghelab, donde una multitud los vitoreó, según los videos difundidos por la televisión estatal.
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El seleccionador Amir Ghalenoei y el presidente de la Federación de Futbol de Irán, Mehdi Taj, también participaron en el acto.
"Los jugadores de la selección nacional en el Mundial representarán al pueblo, a los combatientes del país, al líder (el líder supremo Mojtaba Jamenei) y al país", dijo Taj en un discurso.
"Nuestra selección nacional es la selección de fútbol de tiempos de guerra", afirmó Taj y agregó que el equipo será un "pilar de autoridad y resistencia".
La gente en la ceremonia ondeaba banderas y entonaba cánticos y consignas. Algunos asistentes sostenían pancartas y fotos del difunto líder supremo Alí Jamenei, asesinado durante los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán desde el 28 de febrero que desencadenaron la guerra en Medio Oriente.
"Por la sangre de los mártires, canten el himno nacional con firmeza y sin vacilar", decía una pancarta.
Irán, que tendrá su base en Tucson, Arizona, durante el Mundial 2026, se enfrentará a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto en el Grupo G.
La selección iraní iniciará su participación frente a Nueva Zelanda en Los Ángeles el 15 de junio y luego se enfrentará a Bélgica el 21 de junio también en Los Ángeles y a Egipto, el 27 de junio en Seattle. AFP