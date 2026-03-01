Irán ve “improbable” jugar el Mundial 2026 tras los bombardeos de EEUU
La posibilidad de que Irán participe en la Copa del Mundo 2026, programada entre Estados Unidos, Canadá y México, ha quedado en entredicho, luego de los bombardeos y hostilidades sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel. La selección iraní, clasificada al Mundial, ve “improbable” que pueda participar en la justa.
Este sábado, tras los ataques aéreos contra objetivos iraníes, Mehdi Taj, presidente de la Federación de Futbol de Irán, declaró en la televisión pública que “es improbable que podamos mirar con esperanza al Mundial”, subrayando que la decisión final sobre la participación corresponde a las autoridades deportivas del país.
Irán jugará tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos (contra Nueva Zelanda el 15 de junio en Los Ángeles, contra Bélgica el 21 de junio en la misma ciudad y ante Egipto el 26 de junio en Seattle) lo que complica aún más su logística y decisión de asistir al torneo si persisten las tensiones.
La crisis ha repercutido también en el futbol iraní: la liga de primera división fue suspendida hasta nuevo aviso como consecuencia de la situación de seguridad y la incertidumbre generalizada, según confirmó Taj durante su comparecencia.
La tensión política y militar no es el único antecedente complicado: en diciembre pasado Irán decidió boicotear el sorteo del Mundial en Washington D.C., tras la negativa de Estados Unidos de otorgar visas a varios miembros de su delegación, incluido en aquel momento Taj. Este episodio ya había evidenciado fricciones entre la federación iraní y las autoridades estadounidenses.
Con menos de cuatro meses para el inicio del torneo, la combinación de factores —desde el conflicto bélico hasta problemas de visados y decisiones administrativas— mantiene abierta la incógnita sobre si Irán finalmente viajará o no a Norteamérica para disputar el Mundial 2026. Las repercusiones de una posible ausencia podrían obligar a la FIFA a considerar alternativas y reconfiguraciones en la fase de clasificación o repescas de la Confederación Asiática de Futbol.