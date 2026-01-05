Isa Haas, el fichaje millonario brasileño que refuerza la defensa del América Femenil
La brasileña Isa Haas llega al balompié mexicano como el segundo traspaso más caro de Brasil y como una apuesta estratégica del América Femenil para fortalecer su línea defensiva.
La zaguera central brasileña se incorpora al conjunto azulcrema para el Clausura 2026 con la misión de elevar la competencia interna del plantel y aportar solidez en la búsqueda de la ansiada tercera estrella.
El traspaso no pasó desapercibido en Sudamérica. Diversos medios brasileños reportaron que la operación superó los 3 millones de reales ––cerca de 1 millón de pesos mexicanos––, cifra que la convierte en la segunda mayor transacción del futbol femenil brasileño.
Solo es superada por la venta de la delantera Amanda Gutierres, transferida del Palmeiras al Boston Legacy por 5.8 millones de reales, traspaso que se dio también en el 2025.
Entre las principales virtudes de Isa Haas destacan la madurez táctica, su notable capacidad de lectura de juego y el liderazgo ofensivo. Estas cualidades fueron un reflejo durante su etapa en Cruzeiro, donde fue una de las jugadoras más consistentes a lo largo de la temporada y una referencia en la zaga.
Isa, de 24 años, nació en Montenegro, en el Estado de Río Grande do Sul. Su talento la llevó a ser descubierta por el Internacional y con el paso por el Sevilla de España contribuyó a su crecimiento futbolístico y a su perfil competitivo.
Fichada por el Cruzeiro a inicios de 2025, Isa Haas se convirtió rápidamente en una pieza clave del equipo de Belo Horizonte. Disputó 26 partidos oficiales y ganó el Campeonato Estatal de Minas Gerais y subcampeona del Campeonato Brasileño, en una campaña histórica para el club.
Su rendimiento le abrió las puertas de la Selección brasileña y elevó considerablemente su valor de mercado. Despertó el interés de clubs fuera de su país. Su arribo al futbol mexicano representa un desafío en una liga competitiva y en constante crecimiento. Cruzeiro consolidó con el traspaso de Isa una política deportiva enfocada en el rendimiento, el desarrollo de talento y la sostenibilidades financiera.
Más allá del récord económico, la negociación simboliza un avance institucional para el futbol de brasileño. La venta de Isa Haas suma otro hito en el proceso del crecimiento continuo del futbol femenil.