Clausura 2026: Arranca la Liga MX femenil
El Clausura 2026 de la Liga MX Femenil arranca con el debut este domingo de Chivas vs. Atletico de San Luis, Pumas vs. Querétaro seguido de enfrentamientos como Necaxa vs. Tigres y Rayadas vs. Puebla. Mañana continuará la acción entre León vs. Cruz Azul, Toluca vs. Tijuana y Santos vs. América. Y el martes Atlas vs. Pachuca y Mazatlán vs. Juárez cierran las acciones.
Las Amazonas llegan como el equipo a vencer después de levantar el título del Apertura 2025 y consolidarse como las más ganadoras en la historia de la Liga con 7 estrellas y por el título de goleo una vez más la delantera mexicana Charlyn Corral será la candidata más fuerte en búsqueda de su sexto título de goleo.
Te puede interesar: Los partidos a seguir de la Liga MX Femenil en el Clausura 2026
Los mejores equipos:
Tigres
Las Amazonas llegan como el equipo a vencer en el Clausura 2026 después de conseguir el título del Apertura 2025, su séptima estrella en la historia de la Liga MX femenil y que las convierten en las más ganadoras de la historia de la Liga MX Femenil.
América
Pese a los subcampeonatos que liga el América ––cinco en total––, las Águilas siempre son un equipo que contiende al título y está en búsqueda de la ansiada tercera estrella que se les ha negado con frecuencia y el entrenador español Ángel Villacampa tendrá una vez más la posibilidad de conseguir el título con un equipo americanista que se desprendió para este torneo de figuras como Nicki Hernández.
Chivas
Guadalajara fue un equipo que se reforzó con grandes nombres como el de la histórica Cristina Ferral para consolidar la zaga o Jasmine Casárez, que llega como la máxima goleadora de Las Bravas ––47 tantos–– y con su olfato de goleo aportará a la ofensiva. Chivas quiere superar la instancia de Semifinales que les ha impedido conseguir su tercer título.
Las mejores jugadoras:
Charlyn Corral
Charlyn Corral selló su quinto título de goleo en la Liga MX femenil para consolidarse como la máxima referencia ofensiva del Apertura 2025. Con una cifra de 22 goles la delantera mexicana volvió a liderar la tabla de artilleras. Desde su llegada al conjunto hidalguense en Apertura 2021, Charlyn ha mantenido un nivel sobresaliente y una constancia inigualable frente al arco.
Aerial Chavarin
El talento de la delantera la catapultó como la segunda mejor goleadora del Apertura 2025, solo a cuatro goles de Charlyn Corral. La estadounidense jugó su primera Liguilla con La Máquina, que regresó a esta instancia después de tres años y presumió la mejor temporada de su historia al llegar hasta Semifinales y para el Clausura 2026 Cruz Azul estrenará nueva casa en Morelos.
Montse Saldívar
La joven de 19 años es una de las mejores artilleras de la Liga MX femenil. La americanista anotó 14 goles el torneo pasado y empató con Jenni Hermoso. Saldívar se ha convertido en referente de Las Águilas por su refuerzo en el ataque a su corta edad. Su aporte será fundamental para que las azulcremas avancen hacia el título y después de haber sido reconocida como una de las mejores jugadoras en su categoría a nivel mundial.
Te puede interesar: Liga MX femenil: futbol estufa rumbo al Clausura 2026
Jornada 1
Domingo 4 de enero
- Chivas vs. Atlético de San Luis | 11:00 horas | Estadio Akron I
- Pumas vs. Querétaro | 12:00 horas | Estadio Olímpico Universitario I
- Necaxa vs. Tigres | 16:00 horas | Estadio Victoria I
- Rayadas vs. Puebla | 18:00 horas | Estadio BBVA I
¿Dónde ver?: Amazon Prime, Tubi y Fox One
¿Dónde ver?: YouTube y Vix
¿Dónde ver?: YouTube y Vix
¿Dónde ver?: YouTube y Vix
Lunes 5 de enero
- León vs. Cruz Azul | 18:00 horas | Estadio Nou Camp I
- Toluca vs. Tijuana | 18:00 horas | Estadio Nemesio Diez I
- Santos vs. América | 20:06 horas | Estadio TSM Corona I
¿Dónde ver?: Fox One
¿Dónde ver?: YouTube y Vix
¿Dónde ver?: Fox One
Martes 6 de enero
- Atlas vs. Pachuca | 19:00 horas | Estadio Jalisco I
- Mazatlán vs. Juárez | 21:06 horas | Estadio El Encanto I
¿Dónde ver?: Fox One y Tubi
¿Dónde ver?: Fox One y Tubi