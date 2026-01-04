SI Mexico

Clausura 2026: Arranca la Liga MX femenil

El Clausura 2026 de la Liga MX Femenil inicia este domingo con duelos como Chivas vs. Atlético de San Luis y Necaxa vs. Tigres.La jornada se completa lunes y martes con partidos destacados como Santos vs. América y Atlas vs. Pachuca.

Yarek Gayosso

Las Amazonas son las actuales campeonas de la Liga MX femenil.
Las Amazonas son las actuales campeonas de la Liga MX femenil. / Azael Rodriguez/Getty Images

El Clausura 2026 de la Liga MX Femenil arranca con el debut este domingo de Chivas vs. Atletico de San Luis, Pumas vs. Querétaro seguido de enfrentamientos como Necaxa vs. Tigres y Rayadas vs. Puebla. Mañana continuará la acción entre León vs. Cruz Azul, Toluca vs. Tijuana y Santos vs. América. Y el martes Atlas vs. Pachuca y Mazatlán vs. Juárez cierran las acciones.

Las Amazonas llegan como el equipo a vencer después de levantar el título del Apertura 2025 y consolidarse como las más ganadoras en la historia de la Liga con 7 estrellas y por el título de goleo una vez más la delantera mexicana Charlyn Corral será la candidata más fuerte en búsqueda de su sexto título de goleo.

Los mejores equipos:

Tigres

Las Amazonas llegan como el equipo a vencer en el Clausura 2026 después de conseguir el título del Apertura 2025, su séptima estrella en la historia de la Liga MX femenil y que las convierten en las más ganadoras de la historia de la Liga MX Femenil.

Stephany Mayor llegó a Tigres femenil desde el Clausura 2020.
Stephany Mayor llegó a Tigres femenil desde el Clausura 2020. / Azael Rodriguez/Getty Images

América

Pese a los subcampeonatos que liga el América ––cinco en total––, las Águilas siempre son un equipo que contiende al título y está en búsqueda de la ansiada tercera estrella que se les ha negado con frecuencia y el entrenador español Ángel Villacampa tendrá una vez más la posibilidad de conseguir el título con un equipo americanista que se desprendió para este torneo de figuras como Nicki Hernández.

Ángel Villacampa busca el tercer título de América femenil.
Ángel Villacampa busca el tercer título de América femenil. / Hector Vivas/Getty Images

Chivas

Guadalajara fue un equipo que se reforzó con grandes nombres como el de la histórica Cristina Ferral para consolidar la zaga o Jasmine Casárez, que llega como la máxima goleadora de Las Bravas ––47 tantos–– y con su olfato de goleo aportará a la ofensiva. Chivas quiere superar la instancia de Semifinales que les ha impedido conseguir su tercer título.

Nelly Simón es la directora deportiva de Chivas femenil.
Nelly Simón es la directora deportiva de Chivas femenil. / Hector Vivas/Getty Images

Las mejores jugadoras:

Charlyn Corral

Charlyn Corral selló su quinto título de goleo en la Liga MX femenil para consolidarse como la máxima referencia ofensiva del Apertura 2025. Con una cifra de 22 goles la delantera mexicana volvió a liderar la tabla de artilleras. Desde su llegada al conjunto hidalguense en Apertura 2021, Charlyn ha mantenido un nivel sobresaliente y una constancia inigualable frente al arco.

Charlyn Corral, jugadora del Pachuca.
Charlyn Corral, jugadora del Pachuca. / Héctor Vivas/Getty Images

Aerial Chavarin

El talento de la delantera la catapultó como la segunda mejor goleadora del Apertura 2025, solo a cuatro goles de Charlyn Corral. La estadounidense jugó su primera Liguilla con La Máquina, que regresó a esta instancia después de tres años y presumió la mejor temporada de su historia al llegar hasta Semifinales y para el Clausura 2026 Cruz Azul estrenará nueva casa en Morelos.

Aerial Chavarin es la máxima goleadora en la historia de Cruz Azul.
Aerial Chavarin es la máxima goleadora en la historia de Cruz Azul. / Cruz Azul fememil

Montse Saldívar

La joven de 19 años es una de las mejores artilleras de la Liga MX femenil. La americanista anotó 14 goles el torneo pasado y empató con Jenni Hermoso. Saldívar se ha convertido en referente de Las Águilas por su refuerzo en el ataque a su corta edad. Su aporte será fundamental para que las azulcremas avancen hacia el título y después de haber sido reconocida como una de las mejores jugadoras en su categoría a nivel mundial.

Jornada 1

Domingo 4 de enero

  • Chivas vs. Atlético de San Luis | 11:00 horas | Estadio Akron I

    • ¿Dónde ver?: Amazon Prime, Tubi y Fox One

  • Pumas vs. Querétaro | 12:00 horas | Estadio Olímpico Universitario I

    • ¿Dónde ver?: YouTube y Vix

  • Necaxa vs. Tigres | 16:00 horas | Estadio Victoria I

    • ¿Dónde ver?: YouTube y Vix

  • Rayadas vs. Puebla | 18:00 horas | Estadio BBVA I

    • ¿Dónde ver?: YouTube y Vix

Lunes 5 de enero

  • León vs. Cruz Azul | 18:00 horas | Estadio Nou Camp I

    • ¿Dónde ver?: Fox One

  • Toluca vs. Tijuana | 18:00 horas | Estadio Nemesio Diez I

    • ¿Dónde ver?: YouTube y Vix

  • Santos vs. América | 20:06 horas | Estadio TSM Corona I

    • ¿Dónde ver?: Fox One

Martes 6 de enero

  • Atlas vs. Pachuca | 19:00 horas | Estadio Jalisco I

    • ¿Dónde ver?: Fox One y Tubi

  • Mazatlán vs. Juárez | 21:06 horas | Estadio El Encanto I

    • ¿Dónde ver?: Fox One y Tubi

