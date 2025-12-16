Jacqueline Ovalle gana el Premio Marta, de FIFA, al mejor gol del 2025 | VIDEO
La futbolista mexicana Jacqueline Ovalle fue reconocida con el Premio Marta, que otorga la FIFA al mejor gol del futbol femenil a nivel mundial gracias a la anotación, conocida como “camaroncín”, y que consiguió cuando era parte de Tigres de la Liga MX Femenil.
Ovalle consiguió el gol el 3 de marzo de 2025 ante Chivas. Tras un centro de Jenni Hermoso, la mexicana realizó un remate acrobático para colocar el balón al ángulo. Su asombrosa definición le dio la vuelta al mundo y se volvió viral en redes sociales.
La hoy futbolista de Orlando Pride, de la National Women's Soccer League de Estados Unidos, agradeció el reconocimiento por parte de FIFA, en palabras otorgadas a la Federación Mexicana de Futbol.
“Estoy muy agradecida por ganar el Premio Marta de la FIFA 2025, desde la nominación fue un momento muy especial, y al ver tantos goles increíbles, incluido uno de Marta con quien tengo el orgullo de compartir equipo, sentí una emoción enorme. Cualquiera de esos golazos podía ganar, y que el mío haya sido elegido me llena de orgullo.
“Gracias a la FIFA, a la afición y a quienes votaron por mí. Este premio no es sólo mío, también representa la calidad del futbol en México, así que este premio también es para la Liga MX Femenil y el futbol mexicano. Gracias a mi familia por su apoyo incondicional, y a todas las niñas que sueñan con jugar al futbol, sigan creyendo que los sueños se cumplen”.
Es la primera vez que una futbolista mexicana obtiene este premio. En 2021, Daniela Sánchez, entonces jugadora de Querétaro, fue nominada al Premio Puskás, antes de que el galardón se dividiera oficialmente en categorías varonil y femenil.