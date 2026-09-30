Jana Gutiérrez, al borde del llanto por su llamado a Selección Mexicana Mayor

Hay convocatorias que marcan una carrera. Para Jana Gutiérrez, su primer llamado a la Selección Mexicana Mayor representa una meta alcanzada después de años de trabajo. La futbolista del América femenil fue incluida en la lista de Pedro López para enfrentar a Jamaica y compartió la emoción de recibir una oportunidad que tiene un significado especial en su trayectoria.



“Ay, mira, voy a llorar. Es algo muy bonito”, expresó la americanista al hablar de su convocatoria. Jana destacó que el esfuerzo realizado durante estos años empieza a dar los resultados que buscaba.



"El sueño desde que empecé a jugar futbol a los 9 años era llegar a Selección Mayor, no sabía en qué momento iba a llegar y si iba a llegar y ahora que lo estoy cumpliendo es algo muy bonito que todo lo que he trabajado durante estos años está logrando", agregó.

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El llamado llega en una etapa importante para México: los partidos de octubre serán los últimos encuentros de preparación rumbo al Campeonato Concacaf W, donde el equipo buscará clasificarse al Mundial de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.



Jana Gutiérrez cumple una meta y abre una nueva etapa



Para Jana, aparecer por primera vez en una convocatoria de la selección mayor significa dar un nuevo paso en su carrera. Su reacción permite dimensionar lo que hay detrás de este momento: años de trabajo y la satisfacción de alcanzar una oportunidad con México.



Ahora tendrá la posibilidad de entrenar bajo las órdenes de Pedro López y buscar sus primeros minutos con el Tri mayor. La convocatoria abre esa puerta; los encuentros ante Jamaica serán una oportunidad para mostrarse ante el cuerpo técnico nacional.



La jugadora del América forma parte de un grupo de 22 convocadas que trabajará en los últimos ajustes antes de los compromisos de noviembre.



América femenil aporta seis futbolistas a la Selección Mexicana



Jana estará acompañada por cinco compañeras del América: Nancy Antonio, Scarlett Camberos, Celeste Espino, Kimberly Rodríguez y Montserrat Saldívar.



Con seis convocadas, las Águilas son el club con mayor representación en esta lista, por delante de Pachuca, que aporta cuatro jugadoras, y Tigres, que cuenta con tres.



¿Cuándo juega México Femenil ante Jamaica?



La primera cita será el 9 de octubre en el Estadio Victoria, en Aguascalientes, a las 19:00 horas.



El segundo encuentro se disputará el 13 de octubre en el Estadio La Corregidora, en Querétaro, también a las 19:00 horas.



Los dos partidos permitirán a México fortalecer su funcionamiento colectivo, evaluar alternativas y afinar detalles antes del Campeonato Concacaf W.



Para el equipo, será el cierre de su preparación. Para Jana Gutiérrez, también será el comienzo de una etapa que llevaba años construyendo: su primera oportunidad con la Selección Mexicana Mayor.

La lista completa de jugadoras por equipo es la siguiente:

América

Nancy Antonio

Scarlett Camberos

Celeste Espino

Jana Gutiérrez

Kimberly Rodríguez

Montserrat Saldívar

Chivas

Jasmine Casarez

Blanca Félix

Pachuca

Karla Nieto

Charlyn Corral

Esthefanny Barreras

Kenti Robles

Rayadas

Alice Soto

Tigres

Alexia Delgado

Diana Ordóñez

Maricarmen Reyes

Pumas

Ana Mendoza

Boston Legacy

Nicolette Hernández

Chicago Stars

Aaliyah Farmer

Manchester United

Rebeca Bernal

Orlando Pride

Jacqueline Ovalle

Portland Thorns

Reyna Reyes