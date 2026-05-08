Japón y Túnez protagonizarán el partido mil en la historia de los Mundiales
El encuentro entre Japón y Túnez quedará marcado en la historia de la Copa Mundial al convertirse oficialmente en el partido número mil del torneo más importante del futbol internacional.
El histórico compromiso, correspondiente al Grupo F de la Copa Mundial de la FIFA 2026, se disputará el 20 de junio de 2026 en el Estadio BBVA, inmueble ubicado en Guadalupe, Nuevo León.
La FIFA designó este duelo como el encuentro que alcanzará el hito de los mil partidos en la historia de las Copas del Mundo, un momento simbólico para el futbol internacional y para dos selecciones que buscan dejar huella en el certamen.
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Con la excepción de los tres anfitriones —Canadá, México y Estados Unidos—, Japón fue el primer equipo en asegurar su clasificación para la Copa Mundial de 2026. El conjunto asiático dominó con autoridad su grupo en las eliminatorias de Asia y confirmó nuevamente su regularidad en el escenario internacional.
La edición de 2026 será la octava Copa del Mundo consecutiva para Japón, una racha que comenzó con su primera clasificación al torneo de Francia en 1998. Desde entonces, los “Samuráis Azules” se han convertido en una presencia constante en las máximas citas del futbol.
Detalles del encuentro histórico
- Sede: Estadio BBVA
Fecha: 20 de junio de 2026
Contexto: Partido de fase de grupos del Grupo F
Importancia: Conmemorará oficialmente los mil partidos disputados en la historia de la Copa Mundial de la FIFA
En su actuación más reciente, durante el Mundial de Qatar 2022, Japón sorprendió al mundo al derrotar a España y Alemania en la Fase de Grupos, resultados que le permitieron avanzar a los Octavos de final y consolidarse como una de las selecciones emergentes más competitivas del panorama internacional.
Por su parte, Túnez buscará aprovechar el simbolismo del encuentro para reafirmar el crecimiento del futbol africano en la élite mundial.