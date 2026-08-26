Jared Borgetti se une a otros FIFA Legends y respalda a Gianni Infantino
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha recibido en los últimos días el respaldo público de varias figuras históricas del futbol mundial, entre ellas algunas de las llamadas FIFA Legends. El mexicano Jared Borgetti se sumó a esta postura al compartir en sus historias de Instagram un mensaje en defensa de la gestión del dirigente, en medio de las críticas que enfrenta por distintas decisiones al frente del organismo.
"Creemos en la capacidad de FIFA y el presidente Gianni Infantino para conectar personas, generar oportunidades y transformar comunidades", se lee en el mensaje que difundió Jared Borgetti en sus redes sociales.
El mensaje originalmente fue difundido por Cafú, campeón del mundo con Brasil en 2002, quien destacó que durante los últimos 10 años los jugadores y exjugadores han ganado mayor espacio dentro de la FIFA y participan en comités, proyectos y grupos de trabajo. El brasileño también señaló que las opiniones de los futbolistas son tomadas en cuenta para distintas iniciativas de la organización. Roberto Carlos, otro campeón mundial brasileño, compartió la publicación y manifestó estar “100% de acuerdo” con su excompañero.
A este grupo también se han unido otras figuras internacionales como Javier Zanetti, Javier Pastore, Esteban Cambiasso, Christian Vieri y Pepe, quienes difundieron un mensaje similar en sus redes sociales para destacar los avances que, desde su perspectiva, ha tenido el futbol durante la gestión de Infantino. Su postura contrasta con la de otras leyendas, entre ellas Emmanuel Petit, Claudio Pizarro, Mikaël Silvestre, Robert Pirès y Juan Sebastián Verón, quienes han cuestionado públicamente el rumbo de la FIFA y han pedido cambios en su liderazgo.
El respaldo de Borgetti adquiere relevancia por su relación con FIFA como una de sus leyendas y por la postura que el propio exdelantero ya había expresado anteriormente sobre la gestión de Infantino. En 2024, después de participar en un Juego de Leyendas en Monterrey, el mexicano aseguró que la FIFA estaba dando mayor importancia a los futbolistas y exfutbolistas, además de escuchar sus opiniones en distintos proyectos.
¿FIFA Legends mexicanos respaldan públicamente a Infantino?
Hasta el momento, en la revisión de sus publicaciones públicas no se ha encontrado un mensaje explícito de apoyo a Infantino por parte de otros FIFA Legends mexicanos como Jorge Campos, Luis Hernández, Hugo Sánchez, Oswaldo Sánchez, Pável Pardo, Oribe Peralta o Miguel Layún. Esto no significa que tengan una postura contraria al presidente de FIFA: varios de ellos han participado en actividades oficiales y mantienen cercanía con el organismo. Por ejemplo, Campos ha compartido momentos con Infantino y durante el Mundial 2026 incluso fue designado como representante del presidente de FIFA para un partido en Guadalajara.
La diferencia es que, hasta ahora, no han hecho público un posicionamiento similar al de Borgetti, Cafú, Roberto Carlos o las otras leyendas que expresamente defendieron la gestión de Infantino. Por ello, mientras Borgetti ya forma parte del grupo de FIFA Legends que públicamente han manifestado su respaldo, la postura de los demás exseleccionados mexicanos permanece, al menos de manera pública, sin definición.