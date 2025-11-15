Javier Aguirre celebra épica victoria de México Sub-17
Javier Aguirre celebró el triunfo de la Selección Mexicana Sub 17 por su pase a los Octavos de Final en el Mundial de Qatar tras vencer a Argentina en una dramática serie de penales, donde el portero mexicana Santiago López se proclamó como la figura del partido.
“Me encantó la actitud de los jovencitos, a pesar del ensayo error. El portero de México se equivoca y luego es el héroe del partido. No hay nada escrito en el futbol”, dijo Aguirre en conferencia previa al amistoso de México frente a Uruguay que se disputará mañana en Torreón con la Selección Mayor.
“Lo que está haciendo la Sub-17 en Qatar y lo que hizo la Sub-20 en Chile significa que vamos por el camino correcto. Habla de un buen proceso de selecciones menores hacia arriba. Da gusto ver chavos como Obed Vargas y Gilberto Mora que hoy tengan tamaños para estar representando a su país en la Selección Mayor de cara al Mundial. Ojalá lleguen muchos jóvenes a la cita”.
El técnico del Tricolor aclaró la presencia de Guillermo Ochoa en comerciales donde se hace alusión al Mundial de futbol 2026, debido a que el portero mexicano no ha sido convocado por Javier Aguirre en las últimas fechas FIFA.
“Hay jugadores que hacen muchísimas publicidades y no nos incumbe, cada quien puede hacer con su imagen lo que le plazca. No fue en mis instalaciones, tengo límites, permitimos que accedan familiares, gente que nos da servicios, pero hasta ahí, no va vinculado a la Selección”, aseguró el Vasco.
Aguirre hizo comparaciones entre la carrera de Javier Hernández y la Hormiga González, quien recibió su primera convocatoria con la Selección Mexicana Mayor después de conseguir el título de goleo en el Apertura 2025.
“Hay paralelismos en sus carreras, hijos de futbolistas y tienen el don de gol. A Javier le daban 15 minutos y mete gol, en el Mundial no inició y le anotó a Francia. Así es este chavo. Creo que este muchacho volará a otras latitudes pronto, espero que así sea. Es orgullosamente mexicano.
¿Dónde ver México vs. Uruguay?
Sábado 15 de noviembre en el TSM de Torreón, a las19:00 horas, tiempo del centro de México.
Canal 5, TUDN y ViX Premium, Azteca 7, App de Azteca Deportes y aztecadeportes.com.