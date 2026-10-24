Javier Aguirre sufre su primera derrota con el Valencia: Villarreal remonta y gana 2-1 en el descuento

El Villarreal ganó 2-1 sobre la campana en el campo del Valencia, este sábado en la décima fecha de LaLiga española, para mantener a los locales hundidos en la clasificación.

La derrota, la primera desde que Javier Aguirre se hizo cargo del equipo tras el parón internacional, mantiene al Valencia en zona de descenso (19º, penúltimo).

🚨 Dramatic final for Valencia. Georges Mikautadze is in stoppage times...



🇪🇸 Valencia 1-2 Villarreal



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Un gol de penal de Pepelu (38') adelantó al Valencia, pero el estadounidense Alexander Freeman (69') igualó y el georgiano Georges Mikautadze puso el 2-1 definitivo en favor de los visitantes (90+6').

El Villarreal empezó dominando y empujando al rival hacia su área, pero el Valencia reaccionó en la segunda parte.

El Submarino Amarillo pudo adelantarse en un disparo cruzado de Tajon Buchanan que el portero valencianista Stole Dimitrievski envió a córner (27).

El Valencia sufría ante la presión visitante hasta que Renato Veiga pisó al valencianista Raba causando un penal que transformó Pepelu (38').

El gol animó al Valencia que tras la pausa dio un paso adelante.

Los de Aguirre buscaron presionar más arriba la salida del balón del Villarreal.

Con el Valencia en su mejor momento, llegando a marcar un tanto anulado tras revisión del videoarbitraje, Freeman remató de cabeza para hacer el 1-1 (69').

Con el empate, el partido se convirtió en un intercambio de golpes hasta que un codazo de Gueye al valencianista José Gayá le valió la roja directa (79').

El Valencia trató de aprovechar sin éxito su superioridad numérica y antes del final también se quedó con diez por la expulsión de Harvey Ellliott (89').

El partido llevar a un empate, pero en el descuento Mikautadze culminó un rápido contraataque para hacer el 2-1 definitivo (90+6') y aupar al Villarreal al octavo puesto de la clasificación.

El Valencia se mantiene penúltimo a tres puntos del Rayo Vallecano, que marca la zona de salvación, tras caer 3-0 en su campo este sábado contra el Elche.

En otro de los encuentros del día, el Racing de Santander (12º) ganó 2-1 en su campo al Espanyol (18º). AFP