Jennifer Hermoso anuncia su salida de Tigres: “Una parte de mi vida se queda en México”
"Crecer es aprender a despedirse". Así fue como Jennifer Hermoso, entre lágrimas, anunció su adiós de Tigres Femenil. La campeona del mundo con España reveló que pondrá fin a su etapa de cuatro años dentro del fútbol mexicano.
La noticia la compartió la propia jugadora a través de un video publicado en sus redes sociales este sábado 15 de agosto. Dicho metraje fue difundido de igual manera por la escuadra felina en sus canales oficiales.
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"Estoy muy feliz con todo lo que he vivido. También triste, obviamente, porque no me gusta despedirme; pero tengo muy claro que esto ha sido lo mejor que me ha podido pasar en la vida", señaló la atacante de 36 años.
Con el deseo de volver a México en el futuro
A pesar de su partida, Hermoso hizo hincapié en su aprecio no solo por la institución de la UANL, sino por el país en general. Por esa razón, en su mensaje de despedida dejó abierta la posibilidad para un eventual retorno a territorio azteca, aunque no precisó si será aún dentro de las canchas o desempeñando otro rol ya como leyenda.
"Para mí nunca va a ser un adiós, va a ser un hasta pronto, porque tengo clarísimo que una parte de mi vida se queda aquí en México, se queda aquí en Tigres", expresó.
El impacto de Jenni Hermoso en la Liga MX Femenil
Cabe recordar que, tras ganarlo todo con el FC Barcelona, incluida una Women's Champions League, y quedar en la segunda posición del Balón de Oro 2021, Jennifer Hermoso dio la sorpresa en el mercado internacional al anunciar en 2022 su llegada a México como fichaje bomba del Club Pachuca.
Con las Tuzas demostró su nivel internacional desde el primer día, alcanzando la final del Clausura 2023. Además, ese mismo año se proclamó campeona del mundo con la Selección de España en la Copa Mundial Femenil, siendo la única representante de la liga mexicana en aquel plantel histórico.
Posteriormente, a inicios de 2024 se convirtió en refuerzo de Tigres Femenil, institución con la que se consagró al conquistar el título el trofeo de la Liga MX Femenil en el Torneo Apertura 2025. De igual forma, con las Amazonas, levantó un Campeón de Campeonas en 2024
¿Cuál será su próximo destino?
De momento, la futbolista ibérica no ha confirmado detalles sobre el siguiente paso en su carrera. No obstante, diversas versiones apuntan a un posible retorno al fútbol de su país con el Atlético de Madrid, club en el que hizo su debut profesional en 2006.