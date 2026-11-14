Jorge Campos cumple el sueño de un pequeño portero y explica su apuesta por las nuevas generaciones

Jorge Campos protagonizó uno de esos momentos que recuerdan por qué el futbol puede ir mucho más allá de los resultados. Durante la inauguración del Torneo Internacional Jorge Campos, en Guadalajara, el histórico exportero mexicano repitió un penal para permitir que un pequeño guardameta pudiera detener su disparo y llevarse un recuerdo inolvidable.

El gesto del "Brody" rápidamente llamó la atención en redes sociales, donde el video comenzó a circular y generó reacciones de aficionados que reconocieron el detalle que tuvo con el niño.

Sin embargo, detrás de esa escena también hay una filosofía que Campos busca transmitir a través de su torneo: acercar el deporte a las nuevas generaciones y contribuir a su formación dentro y fuera de la cancha.

Durante una conferencia de prensa, Sports Illustrated México le preguntó qué significa para él inspirar a tantos niños y niñas después de construir una trayectoria tan importante en el futbol. El exguardameta explicó que ahora busca compartir parte de lo que recibió durante su carrera.

"Afortunadamente tuve la suerte de que desde que jugaba los niños siempre se acercaban por los colores que traía, por la camiseta y el futbol que se desarrollaba en esa época", comentó.

Ahora, Campos intenta devolver ese cariño mediante espacios que permitan a los más pequeños acercarse al deporte, sin que el objetivo principal sea necesariamente convertirse en profesionales.

"No sabemos quién va a llegar a ser profesional, es muy difícil saberlo, pero creo muchísimo en el deporte. Hay que fomentarlo para que el niño crezca con otra mentalidad, algo totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados", explicó.

Jorge Campos busca formar personas a través del deporte

Para el histórico portero mexicano, el valor del deporte no está únicamente en desarrollar habilidades físicas o encontrar a las próximas figuras del futbol. También representa una oportunidad para adquirir disciplina, salud y valores desde la infancia.

"Lo importante aquí es crecer como persona, tener otros valores, crecer físicamente, mentalmente", señaló.

Campos también destacó la importancia de involucrar a entrenadores y padres de familia en este proceso, pues considera que la formación de los niños requiere entender sus necesidades y evitar presiones innecesarias durante su desarrollo.

"Siempre estamos gritando: baja, sube, pégale, no le pegues, quédate, es tu culpa, no es tu culpa. Yo creo que eso está fuera", reflexionó.

Por eso, el Torneo Internacional Jorge Campos contempla pláticas con exfutbolistas, entrenadores y padres de familia, además de actividades para fomentar el desarrollo integral de sus participantes.

El "Brody" pide mayor apoyo para el futbol femenil

Otro de los temas que abordó el histórico guardameta fue el crecimiento del futbol femenil. Campos reconoció que cada vez más niñas se acercan a este deporte y destacó la importancia de generar espacios para que puedan desarrollar su talento.

"En mi época pocas niñas jugaban futbol y creo que este tipo de apoyo para nosotros va a ser muy importante. Las mujeres, las niñas, hoy en día son muy importantes para el deporte", expresó.

El "Brody" también destacó el crecimiento que ha tenido el futbol femenino en México y tomó como referencia lo que ha observado en Estados Unidos, donde tiene presencia desde las etapas escolares y universitarias. Además, reconoció el talento de las futbolistas mexicanas y pidió que exista mayor respaldo para que puedan seguir desarrollándose.

"Hay muchísimas mujeres que tienen mucho talento y que lo están desarrollando. El apoyo que se les debe dar debe ser mucho más, no nada más al varonil", señaló.

Campos también consideró necesario incrementar el respaldo a los jóvenes y niños que buscan abrirse camino en el deporte, especialmente ante las dificultades que existen para conseguir patrocinadores.

Así, aquel penal que el "Brody" repitió para que un pequeño portero pudiera detenerlo terminó representando algo más que una anécdota: una muestra de lo que Jorge Campos busca transmitir a las nuevas generaciones y de su apuesta por un deporte con más oportunidades para todos.