El Torneo Jorge Campos regresa a Guadalajara con mayor impulso al futbol femenil

Guadalajara recibirá del 13 al 16 de noviembre la segunda edición del Torneo Jorge Campos, presentado por Nike Futbol, con seis categorías, actividades formativas y la participación de referentes como Reinaldo Navia, Rubén Sambueza, Daniel Guzmán e Isaac “Conejo” Brizuela. El encuentro volverá al Altium Sport Complex con una propuesta que combina competencia, educación y convivencia, además de incorporar el impulso femenino como uno de sus ejes principales.

El torneo conservará los cuatro pilares que marcaron su primera edición: futbol, juego limpio, vida saludable y educación. A ellos se sumará una quinta línea de trabajo dedicada a fortalecer la participación y el desarrollo de niñas y jóvenes dentro del deporte.

La competencia contará con dos categorías femeniles y cuatro varoniles, distribuidas en formatos de futbol 7 y futbol 9 de acuerdo con las edades de los participantes. El objetivo no se limitará a definir campeones, pues jugadores, entrenadores y familias también encontrarán espacios para aprender, compartir experiencias y acercarse a figuras con trayectoria dentro del futbol mexicano.

Jorge Campos encabezará una charla destinada a niños y niñas que juegan como porteros, además de entrenadores interesados en conocer los aprendizajes que marcaron su carrera. El exportero de la Selección Mexicana compartirá su visión sobre una posición que exige personalidad, capacidad de decisión y preparación técnica.

Jorge Campos impulsa el desarrollo de niñas y niños. | Cortesía

Antonio Torres Servín también participará con una sesión dirigida a entrenadores y jóvenes futbolistas. Por su parte, Navia, Sambueza, Guzmán y Brizuela aportarán diferentes perspectivas sobre la exigencia del alto rendimiento y los desafíos que aparecen durante el desarrollo de una carrera profesional.

La programación incluirá exhibiciones de Freestyle Guadalajara y conferencias con representantes de UNESCO, UNICEF y distintas universidades. Los temas estarán relacionados con la educación, la salud, los valores y el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes a través del deporte.

La inauguración está programada para el viernes 13 de noviembre a las 12:00 horas. Una hora más tarde, Jorge Campos ofrecerá un encuentro con los medios de comunicación. Las actividades continuarán hasta el lunes 16 dentro del Altium Sport Complex.

Con su segunda edición, el Torneo Jorge Campos busca consolidarse como un punto de encuentro entre el deporte, la educación y la cultura. Durante cuatro días, el resultado de los partidos será solamente una parte de una experiencia diseñada para que las nuevas generaciones compitan, aprendan y encuentren en el futbol una herramienta de desarrollo dentro y fuera de la cancha.