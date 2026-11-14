Jorge Campos respalda al “Tala” Rangel y lo considera el mejor jugador del Tri en el Mundial 2026

Jorge Campos salió en defensa de Raúl "Tala" Rangel y reconoció el trabajo que realizó el guardameta mexicano durante el Mundial de 2026. Para el histórico exportero de la Selección Mexicana, el jugador de Chivas fue el mejor futbolista del equipo nacional en la justa mundialista.

Durante la inauguración del Torneo Internacional Jorge Campos en Guadalajara, el "Brody" aseguró que nunca tuvo dudas sobre las capacidades de Rangel y destacó que, pese a tratarse de su primera Copa del Mundo, tuvo actuaciones que lo hicieron sentirse orgulloso como portero.

"Para ser su primer Mundial, lo hizo increíble. Hizo un récord que a todos los porteros nos encantaría. A mí, en lo particular, me hubiera encantado que no me metieran un gol en la primera fase. Él lo hizo, fue un héroe, fue el mejor para mí, el mejor jugador de la Selección", expresó.

Campos también recordó que las equivocaciones forman parte de la posición de guardameta y señaló que las críticas que recibió Rangel después de sus actuaciones fueron injustas.

"Como portero te vas a equivocar. Siempre estás pensando: que no me equivoque, que no me metan gol en el Mundial", explicó.

El exportero incluso reconoció algunas de las intervenciones de Rangel que ayudaron a México durante el torneo y aseguró que a muchos guardametas que ya están retirados les habría gustado protagonizar esas atajadas.

Finalmente, ante la convocatoria del "Tala" a la Selección Mexicana y las opiniones que volvieron a reconocer su nivel, Campos fue contundente con el respaldo que necesita el arquero.

"Es el mejor y hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo al cien por ciento", sentenció.