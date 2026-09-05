Julián Álvarez vuelve a jugar con el Atlético de Madrid, que cae ante el Athletic
El Athletic Club goleó 3-0 en su campo al Atlético de Madrid, con Julián Álvarez entrando en la segunda parte, este sábado en la cuarta jornada de LaLiga, confirmando la recuperación de los vascos tras su duro inicio de temporada.
Los goles de Nico Williams (46'), Robert Navarro (48') y Oihan Sancet (90') supusieron la segunda la segunda victoria consecutiva del Athletic Club, que había empezado LaLiga con dos derrotas.
El Atlético de Madrid sufrió su primera derrota de la temporada a pocos días de visitar el miércoles al Liverpool en su estreno en la Champions.
"Hubo un primer tiempo muy bueno de parte nuestra pero no pudimos ser efectivos en las posibilidades que el equipo generó", explicó el técnico atlético Diego Simeone a Movistar tras el partido.
"Y en la segunda parte hubo esos cinco minutos en el que el partido se fue", añadió.
Julián Álvarez entró de cambio con el Atlético
Los colchoneros acabaron pagando su falta de acierto de cara al gol en la primera parte, sin que la vuelta de Julián Álvarez, que entró en el segundo tiempo con el partido ya cuesta arriba, sirviera para revertir la situación.
Tras su frustrado fichaje por el Barcelona, La Araña volvió a tener minutos después de su ausencia en la victoria sobre el Sevilla el fin de semana pasado por una indisposición.
El argentino estuvo activo, metiéndose entre líneas y tuvo la mejor ocasión de su equipo en la segunda parte, pero su disparo a la media vuelta lo sacó el portero Unai Simón (70').
La derrota atlética empezó a gestarse en el primer tiempo, donde no pudo concretar sus ocasiones de gol.
Apenas con el balón en juego, el surcoreano Lee Kang-In soltó un tiro cruzado que se estrelló en el palo y se fue fuera tras pasearse por la línea de gol sin entrar (3').
Antes del descanso Pablo Barrios también disparó al palo (45+2) en las mejores ocasiones de los visitantes para haberse adelantado en la primera parte.
El Athletic Club trató de ahogar el juego de su rival con una presión alta, pero tendría que esperar al segundo tiempo, donde apenas dos minutos le bastaron para dar la vuelta al encuentro y hacerse con las riendas del partido.
Nada más volver del descanso, Nico Williams abrió el marcador con remate de cabeza en boca de gol tras un disparo mordido de su hermano Iñaki (46').
Todavía no se había repuesto el Atlético del primer golpe cuando un balón prolongado por Iñaki Williams llegó a Navarro, que tras recortar a Alejandro Grimaldo batió de disparo cruzado a Jan Oblak (48').
"Los dos goles nos han tocado mucho porque han sido en un abrir y cerrar de ojos", dijo el atlético Pablo Barrios tras el partido a Movistar.
El doble mazazo llevó a Simeone a revolucionar su escuadra con las entradas al campo de Julián Álvarez, Koke, Arnau y Cristian 'Cuti' Romero, en su debut como rojiblanco tras su fichaje procedente del Tottenham.
El Atlético se lanzó con todo hacia la portería de Unai Simón pero sin encontrar la manera de hacer daño, mientras veía como el Athletic amenazaba con el tercero en rápidos contraataques aprovechando los espacios dejados por los colchoneros.
La sentencia para un Atlético llegó ya sobre la campana cuando Sancet remató a la portería de Oblak un centro de Beñat Gerenabarrena . AFP