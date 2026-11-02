Julián Quiñones encabeza goleada del Al-Qadisiya con doblete y asistencia en la Champions de Asia

Julián Quiñones, el mexicano que fuera nominado al Balón de Oro 2026, volvió a deslumbrar con una actuación redonda, esta vez en la Champions League de Asia. El delantero fue la gran figura del día con dos anotaciones y una asistencia para la goleada de Al-Qadisiya de visitante por 5-0 sobre Al-Gharafa, resultado que mete a los suyos de lleno en la pelea por la clasificación.

Dicho encuentro por la jornada 4 del certamen continental se llevó a cabo este lunes 2 de noviembre en el Estadio Thani bin Jassim de Qatar.

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Quiñones marcó la diferencia desde el inicio

Desde que empezó el partido, este tuvo un solo dominador. Los del Al-Qadisiya se fueron con todo al frente desde los primeros instantes con Quiñones sumamente participativo. Fue así que el delantero del Tricolor, al 18’, colaboró para el primer gol, sorprendiendo con un pase bombeado y de volea para asistir a Mohammed Abu Al-Shamat, quien de primera intención marcó el 0-1.

Poco después, el propio mexicano se quedó a nada de concretar una genialidad al estilo de Hugo Sánchez, ya que tras un remate de un compañero que impactó el poste, buscó el rebote para lanzarse una chilena que pasó por arriba del travesaño.

Aun así, Quiñones no dejó de insistir y al 27’ encontró su recompensa cuando recibió un centro de Christopher Bonsu Baah, el cual canjeó por el 0-2 con un certero testarazo.

Luego, previo al descanso se consolidó la goleada. Al 43’, tras un rechace defensivo, el zaguero Yasir Al-Shahrani, quien se había sumado al ataque, remató de media vuelta para convertir el 0-3. Y ya al 45’, otra vez apareció Quiñones, en esta ocasión con un disparo por abajo desde fuera del área que puso pegado al poste izquierdo para el 0-4 de los suyos.

Para la segunda parte, la intensidad fue bajando. Esto permitió que el Al-Gharafa despertara por breves instantes con un disparo de Yacine Brahimi que exigió al arquero Koen Casteels y luego con un remate de Ferjani Sassi que pegó en el poste.

Sin embargo, esta reacción no pasó de ahí y, con el marcador mostrando una amplia diferencia, el encuentro se volvió monótono y sin emociones. Solo sobre el final, Al-Qadisiya volvió a apretar el acelerador una última vez para que al 81’ Mohammed Al-Qahtani sellara el 0-5 final.

Quiñones pelea por el liderato de goleo en la Champions de Asia

De esta manera, el equipo del mexicano llega a 8 puntos y se coloca en el 3.er puesto de 16 en la zona oeste, ubicándose dentro de los ocho lugares de clasificación a los octavos de final. En tanto, el atacante, con esta actuación, llega a 4 tantos en el certamen y se mete de lleno a la pelea por el título de goleo, acechando a Prince Obeng Ampem del Shanghai Port y a El Houssine Rahimi del Al Ain, quienes lideran la estadística con 5 anotaciones.

Ahora, Quiñones y su escuadra regresarán a la acción el jueves 5 de noviembre, cuando se midan al Al Feiha por la Saudi Pro League, competición en la que tras 12 fechas marchan segundos en la pelea por el título con 28 puntos, a dos del líder Al-Hilal.