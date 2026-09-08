Julián Quiñones es nominado al Balón de Oro 2026
Julián Quiñones hizo historia para el futbol mexicano al ser incluido entre los 30 candidatos al Balón de Oro 2026, una lista en la que comparte espacio con algunas de las figuras más importantes del futbol mundial.
El delantero del Al Qadsiah aparece junto a nombres como Kylian Mbappé, Erling Haaland, Rodri, Lionel Messi, Lamine Yamal y Harry Kane, luego de una temporada en la que sus goles en Arabia Saudita y su actuación con la Selección Mexicana lo colocaron entre los mejores jugadores del año.
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Julián Quiñones, nominado al Balon de Oro
La nominación tiene un significado especial para México, pues Quiñones se convirtió en apenas el segundo futbolista mexicano en aparecer entre los candidatos al Balón de Oro, después de Guillermo Ochoa, quien fue considerado en 2007. El atacante, nacido en Colombia y naturalizado mexicano, logró esta distinción después de una campaña sobresaliente con el Al Qadsiah, en la que terminó como máximo goleador de la Saudi Pro League con 33 anotaciones en 31 partidos, superando en la clasificación a figuras como Cristiano Ronaldo.
A esa producción goleadora se suma su actuación con el Tricolor en el Mundial 2026, donde Quiñones marcó cuatro goles y tuvo un papel importante en la campaña del conjunto mexicano. Su rendimiento en el torneo, disputado en casa, Estados Unidos y Canadá, terminó de reforzar una candidatura que ya tenía como principal argumento sus números con el Al Qadsiah.
Ahora, el mexicano tendrá que competir contra futbolistas que han dominado el panorama internacional durante los últimos años. Mbappé, Haaland, Rodri, Messi, Lamine Yamal, Vinícius Jr., Jude Bellingham y Harry Kane, entre otros, forman parte de una lista que reúne a campeones del mundo, ganadores de Champions League y algunos de los máximos goleadores del planeta. La presencia de Quiñones destaca todavía más al ser uno de los pocos candidatos que desarrolla su carrera fuera de las principales ligas europeas.
El ganador del Balón de Oro 2026 será anunciado el próximo 26 de octubre en Londres, durante la ceremonia organizada por France Football. Más allá de sus posibilidades de conquistar el premio, la nominación ya representa un capítulo histórico para Quiñones y para el futbol mexicano, que después de 19 años vuelve a tener a un jugador entre los candidatos al máximo reconocimiento individual del futbol mundial.