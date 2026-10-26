Kgatlana rescata a Tigres con doblete ante unas Rayadas que terminan con nueve

Tigres y Rayadas empataron 2-2 en un Clásico Regio Femenil que ante 13 mil 754 aficionados tuvo goles, conato de bronca y un cierre marcado por las expulsiones de Alexandra Godínez y Valeria del Campo. Monterrey dejó escapar una ventaja de dos goles, mientras Thembi Kgatlana firmó el doblete que permitió a las Amazonas rescatar la igualada.

El encuentro también dejó preocupación por Aerial Chavarin, quien salió de cambio tras una lesión en la rodilla, además de polémica por la acción que terminó con la expulsión de Godínez.

Rayadas toma ventaja y Kgatlana acerca a Tigres

El marcador se abrió al minuto 11 mediante un autogol de Anika Rodríguez que puso al frente a Monterrey. Tigres había generado aproximaciones y tiros de esquina durante los primeros minutos, pero fue Rayadas quien encontró la ventaja.

El conjunto albiazul amplió la diferencia al 26’, cuando Lucía García marcó dentro del área para colocar el 0-2. Monterrey tenía una ventaja importante, aunque todavía quedaba buena parte del encuentro.

Antes del descanso llegó una de las notas preocupantes de la noche. Aerial Chavarin tuvo que abandonar el partido tras lastimarse la rodilla y fue sustituida por Jermaine Seoposenwe al minuto 43.

Cuando Rayadas parecía encaminada a marcharse al vestidor con dos goles de diferencia, Kgatlana apareció dentro del área en el cuarto minuto de compensación. Su anotación puso el 1-2 y devolvió a Tigres a la pelea justo antes del descanso.

Thembi firma el empate

Para el segundo tiempo, Tigres realizó dos modificaciones: Diana Ordóñez entró por Myra Delgadillo y Susan Ama Duah sustituyó a Sabrina Enciso.

La tensión se reflejó pronto en las tarjetas. Al minuto 50 fueron amonestadas Maricarmen Reyes y Mariza Nascimento, de Tigres, además de Diana García, de Rayadas por un conato de bronca registrado durante el encuentro.

Monterrey tuvo remates al inicio del complemento, mientras Tigres también buscó el arco rival. El empate llegó al minuto 73, nuevamente por conducto de Kgatlana, quien marcó dentro del área y completó su doblete para establecer el 2-2.

Dos expulsiones complican el cierre de Monterrey

Con el marcador igualado, Rayadas perdió a dos futbolistas en un lapso de cinco minutos. Alexandra Godínez, quien había sido amonestada al 29’, fue expulsada al 81’ en una acción que dejó polémica arbitral, pues en una jugada con Stephany Mayor toca primero el balón pero la silbante Erika Monserrat González consideró que merecía amarilla y la mandó al vestidor.

Al minuto 86, Valeria del Campo también recibió la tarjeta roja por una falta sobre Diana Ordóñez, quien quedaba sola de cara al marco, por lo que Monterrey quedó con nueve jugadoras para afrontar el cierre.

Tigres registró otro tiro a gol al 87’, pero el marcador ya no se movió. Las Amazonas rescataron un partido que perdían por dos tantos y Rayadas terminó defendiendo la igualada en inferioridad numérica.