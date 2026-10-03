Rayadas remonta, derrota 4-3 al América Femenil y le quita invicto y superliderato

Las Rayadas derrotaron 4-3 al América en el Gigante de Acero, dentro de la jornada 10 del torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil.

El Monterrey remontó un 3-1 y le quitó el invicto a las campeonas.

Valerie Vargas adelantó a las locales a los 17 minutos. Sin embargo, las Águilas se pusieron 3-1 con diana de Irene Guerrero a los 37', autogol de Valeria del Campo al 44' y n penalti de Geyse a los 45'.

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Ese fue el tanto número 16 para la delantera brasileña, quien ha marcado gol de forma consecutiva en 10 partidos.

Rayadas le dio la vuelta al marcador al inicio del segundo tiempo, cuando le pasó por encima a las campeonas.

Primero llegó un autogol de Isa Haas tras remate de Aerial Chavarin a los 47'. Después aparecieron Aerial Chavarin y Valerie Vargas con sendos golazos a los 52 y 57 minutos para darle la histórica voltereta al marcador.

Con este resultado, Rayadas llegó a 27 puntos, convirtiéndose en el n uevo superlíder de la Liga Femenil.

El América se quedó en segundo lugar con 25 puntos.

En la jornada 11, que será después de la Fecha FIFA, el Monterrey volverá a ser local ante Cruz Azul, y el América recibirá a Pachuca en la cancha del Estadio Azteca.