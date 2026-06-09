La apuesta del C5 para el Mundial: 120 mil cámaras y una ciudad vigilada en tiempo real
Cuando el Estadio Azteca abrió sus puertas para el Mundial de 1970, la seguridad dependía prácticamente de policías, radios y la observación humana. En 1986 la tecnología comenzó a aparecer tímidamente. Para 2026, la historia será completamente distinta.
La Ciudad de México llegará al torneo con cerca de 119 mil 500 cámaras de videovigilancia distribuidas en calles, avenidas, zonas turísticas, espacios deportivos, centros comerciales y corredores de movilidad.
Desde el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), el centro neurálgico de monitoreo de la capital, Salvador Guerrero Chiprés coordina una operación que describe como la más robusta del continente y ya opera como una de las principales piezas del dispositivo de seguridad para la Copa del Mundo 2026.
"Es la primera vez que un Mundial en México tiene esta capacidad de videovigilancia", explicó en entrevista con Sports Illustrated.
Actualmente existen 113 mil 814 cámaras conectadas al sistema. La cifra coloca a la capital mexicana por encima de cualquier otra ciudad de América. Nueva York, considerada uno de los referentes internacionales en seguridad urbana, cuenta con alrededor de 83 mil cámaras públicas. El Estado de México tiene cerca de 20 mil; Nuevo León, 12 mil; y Jalisco, alrededor de 7 mil. "Este es el centro de videovigilancia más importante de todo el continente", aseguró.
FIFA ya revisó el plan
La preparación no se limita a la instalación de tecnología. Representantes de la FIFA han visitado el C5 en tres ocasiones para conocer los protocolos de seguridad. También han participado especialistas de Inglaterra y Estados Unidos con experiencia en la organización de eventos masivos.
Las reuniones forman parte de la coordinación del Plan Kukulkán, el esquema federal de seguridad para la Copa del Mundo.
Guerrero Chiprés reveló que incluso se han sostenido intercambios en ciudades como Londres, Manchester y Atlanta para analizar experiencias internacionales y adaptar modelos de operación a la realidad mexicana.
El Azteca, el Aeropuerto y el Zócalo
Uno de los aprendizajes obtenidos ha sido reforzar los puntos que concentrarán a la mayor cantidad de visitantes.
El C5 incrementó en los últimos meses la cobertura de videovigilancia en:
- Aeropuertos: 46%
- Zonas deportivas: 50%
- Áreas turísticas: 35%
- Corredores de movilidad: 35%
- Espacios de espectáculos y convivencia: 35%
El entorno del Estadio Azteca, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y las zonas donde se instalarán actividades paralelas como el Fan Fest forman parte de las áreas prioritarias.
Durante los partidos se desplegarán además unidades móviles equipadas con cámaras de visión panorámica de 360 grados y sistemas PTZ capaces de acercar imágenes y seguir movimientos a distancia.
Una ciudad acostumbrada a las multitudes
Aunque la Copa del Mundo representa un desafío extraordinario, Guerrero Chiprés sostiene que la ciudad ya ha enfrentado pruebas similares. El ejemplo más evidente es la Basílica de Guadalupe. Cada año, la celebración del 12 de diciembre moviliza alrededor de 12 millones de personas, una cifra muy superior a los aproximadamente cinco millones de visitantes que se esperan durante el Mundial. "Al Mundial van a venir cerca de cinco millones. Tenemos experiencia en eventos masivos", afirmó.
A ello se suma la experiencia adquirida en eventos como la Fórmula 1. Según datos del C5, la incidencia de robos de celulares, bolsas y carteras durante el Gran Premio de México disminuyó hasta 80 por ciento respecto a las primeras ediciones gracias al perfeccionamiento de los operativos.
El desafío no son las cámaras
Pese al despliegue tecnológico, Guerrero Chiprés insiste en que la clave no está únicamente en los equipos. El funcionario considera que el principal reto rumbo al Mundial es lograr una participación activa de la ciudadanía.
Por ello, el C5 mantiene acuerdos con empresas como OXXO y Walmart, además de organismos empresariales y comerciales, para fomentar el intercambio de videoevidencia y fortalecer la cobertura de vigilancia.
La idea es sencilla: que las cámaras públicas se complementen con cámaras privadas y con los reportes de los ciudadanos. "Las cámaras y los policías no funcionan si no funciona la propia comunidad", afirmó.
Inteligencia artificial, por ahora en pausa
Uno de los debates más relevantes rumbo al Mundial es el uso de inteligencia artificial y reconocimiento facial. Aunque Guerrero Chiprés se manifestó favorable al aprovechamiento de estas tecnologías, aclaró que actualmente existen límites legales relacionados con la protección de datos personales y la privacidad.
Mientras no exista un marco normativo específico, el uso de estas herramientas seguirá sujeto a las restricciones establecidas por la legislación vigente.
El verdadero examen
A poco más de tres días del arranque de la Copa del Mundo, el C5 ya trabaja sobre escenarios de riesgo, protocolos de respuesta, coordinación con autoridades federales y monitoreo de zonas estratégicas.
Sin embargo, para Guerrero Chiprés, el éxito del operativo no se medirá por la cantidad de cámaras instaladas ni por el tamaño de la infraestructura. La prueba definitiva llegará cuando millones de personas ocupen simultáneamente las calles de la ciudad.
"Ya está demostrado en muchas partes del mundo que no se trata solamente de policías o cámaras. La ciudadanía también forma parte de la seguridad", concluyó.
CDMX rumbo al Mundial 2026
- 113,814 cámaras actualmente.
- Meta: 119,500 cámaras durante el Mundial.
- 29 instituciones operan dentro del C5.
- 7 centros C2 complementan la operación.
- 911 responde llamadas en aproximadamente 5 segundos.
- Tiempo promedio de llegada de patrullas: 3 minutos 18 segundos.
- 5 millones de visitantes estimados para el Mundial.
- 12 millones de personas asisten cada año a la Basílica de Guadalupe.
- FIFA ha visitado tres veces el C5 para revisar protocolos de seguridad.