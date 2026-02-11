La historia de la Liga MX femenil: Angelina Hix
Angelina Hix nació en Irvine, una ciudad que es considerada una joya discreta del sur de California, donde la naturaleza invita a la aventura. La futbolista estadounidense creció entre senderos abiertos y pronto aprendió a escuchar el ritmo del mundo de la naturaleza.
Desde niña este fue su lenguaje: practicaba distintos deportes al aire libre y encontraba en la playa un espacio de libertad absoluta con el surf. Descubrió el mundo con los juegos. De ese vínculo temprano con el aire libre nació no solo su amor por el futbol, había una relación íntima con la naturaleza que hoy aún la acompaña.
Te podría interesar: Entrevista: Mónica Ocampo, de jugar a escondidas a conquistar la cancha
El surf y el futbol eran dos maneras distintas de sentir la libertad. Cambiaba la tabla por los botines de manera natural.
El futbol llegó cuando acompañaba a su hermano mayor a los entrenamientos. Angelina se quedaba cerca del campo y observaba. Fue un encuentro casi fortuito, sin buscarlo. Sus madre y su padre notaron algo distinto en ella: había una intuición natural para el juego, una facilidad que no se aprende, nació con ella.
Y el mar ya era parte de su infancia. Sobre la tabla fue que aprendió a leer las olas, a caer y levantarse, ahí cuando todo se mueve y todo es incierto. Entre el césped y el mar fue construyendo su identidad.
En la Universidad, Angelina no se conformó solo con un camino: practicaba baloncesto, futbol y surf. Esa misma curiosidad la llevó a descubrir distintos lugares. Esto la llevó a enfrentarse a las barreras del idioma: el español en Chile y México, y el serbio ––y otras lenguas en Serbia––.
Cada idioma un nuevo desafío, pero amplió su manera de comprender el mundo. El único lenguaje universal para Angelina era el futbol. Ese no sonaba extraño ni tenía que descifrarlo. Era un lenguaje compartido.
Creció lejos de un solo hogar, se adaptó y se desarrolló en contextos diversos que ampliaron su mirada del mundo.
Su debut en la Liga MX femenil se dio el 19 de Julio de 2021 contra Pachuca cuando jugaba para Xolas de Tijuana, equipo para el que jugó dos años. Durante su etapa con el equipo de la frontera se presentó una de las pruebas más duras de su carrera: la rotura de ligamento cruzado anterior. Fue un momento donde el tiempo de detuvo y tuvo que replantarse su carrera.
Se pronunció con firmeza sobre su salida con Xolas, desmintió la versiones que cuestionaban su profesionalismo. “Están diciendo que me fui de mala manera sin respetar al club. La realidad es que me protegí después de haber sido maltratada. Me dijeron que mi lesión ‘estaba en mi cabeza’. Mientras, jugué mucho tiempo con el ligamento cruzado roto y el menisco”. La futbolista dejó claro que su decisión fue una medida de autocuidado.
Fue después que llegó una oportunidad con Pumas ––equipo para el que juega desde el Apertura 2025––. Más que un fichaje fue un renacer para Angelina. Un nuevo comienzo.
Ha vuelto al campo no solo para jugar sino para anotar y en su cuenta personal lleva 6 anotaciones, que la convierten en la máxima goleadora de las auriazules, a tres tantos de Charlyn Corral (9), en el Clausura 2026. En este nuevo inicio ha llegado con una determinación renovada.
CONOCE A ANGELINA HIX
Nombre: Angelina Hix
Nacimiento: 27 de julio de 1993
Lugar de nacimiento: Irvine, California, Estados Unidos
Nacionalidad: Estadounidense
Altura: 1.78 m
Posición: Delantera
Club actual: Pumas Femenil
Dorsal: 12
Trayectoria: MiraCosta College Spartans (Oceanside, CA) (2011-13); Profesional – San Diego WFC SeaLions -EE. UU.- (2015, 2017), Tijuana Xolos USA -EE. UU.- (2016), LA Galaxy OC -EE. UU.- (2018), Spartak Subotica -Serbia- (2018-2019), Santiago Morning -Chile- (2021), Club Tijuana (2021-2023) y Pumas (desde el Apertura 2025)