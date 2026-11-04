La 'Hormiga' González volvió a la titularidad pero se queda sin gol en Europa League

Armando “Hormiga” González regresó a la titularidad en la UEFA Europa League, pero no consiguió anotar durante el empate sin goles entre Olympiacos y Rennes, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga. El delantero mexicano disputó 59 minutos en el Roazhon Park de Francia, donde tuvo una oportunidad clara para marcar y buscó generar peligro en el ataque del conjunto griego, que dejó escapar sus primeros puntos después de tres victorias consecutivas en la competencia.

El atacante mexicano recibió una nueva oportunidad por parte del entrenador Imanol Alguacil, quien decidió colocarlo como delantero centro después de su destacada actuación frente al Sparta Praga, encuentro en el que marcó el gol de la victoria. Sin embargo, esta vez González no logró repetir su protagonismo y terminó por abandonar el terreno de juego durante la segunda mitad.

La primera oportunidad de la Hormiga llegó prácticamente después del silbatazo inicial. Apenas al minuto 2, Konstantinos Fortounis desbordó por el sector izquierdo y mandó un centro al área que encontró al mexicano. González intentó conectar de cabeza mientras retrocedía para acomodar el cuerpo, pero su remate terminó desviado y dejó escapar una ocasión para adelantar al Olympiacos.

¡HORMIGA ESTUVO A NADA DE MARCAR! 🐜😱



Armando González tuvo la primera oportunidad, pero su remate se fue apenas desviado. ¡Por poco! ⚽️



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El conjunto visitante mantuvo la iniciativa durante los primeros minutos y estuvo cerca de abrir el marcador al 9, cuando Gustavo Puerta sacó un disparo que se estrelló en el poste de la portería defendida por Brice Samba. Más adelante, al minuto 25, González participó en otra aproximación con un pase para Manolis Saliakas, quien probó desde fuera del área, aunque su remate pasó cerca del arco francés.

Rennes también respondió con oportunidades peligrosas. Charlie Cresswell obligó al guardameta Stefan Ortega a intervenir después de un remate de cabeza, mientras que Mousa Al-Taamari estuvo cerca de sorprender con un disparo. Antes del descanso, los locales consiguieron introducir el balón en la portería tras una acción desafortunada de Bruno Onyemaechi, pero la anotación fue anulada por fuera de juego.

Para la segunda mitad, Olympiacos mantuvo a González como referencia ofensiva. Al minuto 49, Leon Bailey envió un centro al área en busca del delantero mexicano, pero Samba anticipó la jugada y se quedó con el balón antes de que pudiera conectar el remate. Poco después, la Hormiga intentó habilitar al futbolista jamaicano con un pase hacia la banda, aunque el servicio no encontró a su compañero.

Finalmente, al minuto 59, Alguacil decidió modificar su ataque y retiró a González para darle entrada a Roman Yaremchuk. El mexicano terminó su participación sin anotaciones después de una actuación en la que mostró disposición para intervenir en las jugadas ofensivas, pero careció de oportunidades claras para superar al guardameta rival.

Con la salida del delantero mexicano, Olympiacos aumentó su presencia ofensiva y generó nuevas ocasiones. Gelson Martins obligó a Samba a realizar una importante atajada al minuto 68, mientras que Yaremchuk estuvo cerca de marcar al 70 con un cabezazo que pasó por encima del travesaño. Rennes también buscó la victoria y Al-Taamari exigió nuevamente a Ortega, pero ninguno de los dos equipos consiguió romper el empate.

El marcador no volvió a moverse y Olympiacos terminó con un empate 0-0 que puso fin a su paso perfecto en la Europa League. A pesar de dejar escapar la posibilidad de conseguir su cuarta victoria consecutiva, el conjunto griego alcanzó las diez unidades y se mantiene invicto en la competición.

En el plano individual, González llegó a este compromiso con dos anotaciones en sus primeras tres apariciones de Europa League, frente al Jagiellonia y Sparta Praga. Aunque no consiguió ampliar su registro goleador ante Rennes, el mexicano sumó una nueva titularidad en el futbol europeo y continuará en la pelea por consolidarse dentro del esquema de Alguacil.

El siguiente compromiso continental del Olympiacos será el 26 de noviembre, cuando reciba al Milan, una nueva oportunidad para que la Hormiga González recupere su efectividad frente al arco y busque su tercera anotación en el torneo.