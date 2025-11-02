La "Hormiga" González y su lucha por el título de goleo en la Liga MX
Para que Armando la “Hormiga” González se pudiera establecer en las Chivas, tuvo que primero reponerse a dos rechazos en pruebas de las categorías inferiores.
La historia de González, quien busca ser el cuarto mexicano campeón de goleo en los últimos 20 torneos, pudo no existir. Primero fue descartado con 13 años, luego a los 15. En ambas, la razón fue que no tenía la suficiente altura para ser delantero.
Sin embargo, nunca se dio por vencido y se vio en el espejo de su ídolo, Javier “Chicharito” Hernández, quien antes de ser una súper estrella, fue bajado de la lista final de la selección mexicana Sub-17 que ganó el histórico título mundial de 2005.
De hecho, Juan José Balcazar, familiar de Tomás Balcazar, abuelo del “Chicharito”, fue quien lo vio en un partido de tercera división con un club de Aguascalientes y lo invitó a una tercera y última prueba, en la que logró quedarse en el Guadalajara.
“Desde muy chiquito sus actitudes más fuertes han sido la tenacidad y tener sus objetivos claros”, contó Armando González padre, quien también fue delantero del Rebaño Sagrado, a Claro Sports.
La rutina diaria del “Otaku del gol”, como también es apodado el artillero de 22 años, es ser el primero en llegar a entrenar y el último en irse. En casa, cuida de su alimentación y se mantiene fuera de escándalos.
Además del “Chicharito”, González tuvo en su hogar a otro ejemplo, su papá, el “Mandín”, quien fue Rojiblanco entre 1988 y 1995. Aunque no tuvo una carrera sobresaliente con las Chivas, le alcanzó para marcar en un Clásico Nacional ante el América.
Algo que fue recordado en la Jornada 8 de este Apertura 2025, cuando su hijo también logró anotarle al más odidado rival de las Chivas, para sellar la victoria que comenzó una buena racha que tiene al cuadro jalisciense por primera vez entre los seis mejores que avanzarán directo a los cuartos de final y librarán la repesca.
En los últimos nueve partidos, el Guadalajara suma seis triunfos, un empate y dos derrotas, con 15 goles a favor y ocho en contra.
En ese lapso, la “Hormiga” ha sido la figura, al haber marcado siete de sus 10 tantos, que lo tienen en el subliderato de goleo, a una diana de igualar a Paulinho, del Toluca, y el brasileño Joao Pedro, del San Luis, ambos con 11.
Restan solo dos fechas del Apertura 2025, en la que González intentará unirse a Alan Pulido (Apertura 2019, Chivas), Henry Martín (Clausura 2023, América) y Uriel Antuna (Clausura 2024, Cruz Azul), como los únicos mexicanos ganadores del campeonato de goleo en los últimos 20 semestres.
No suena una tarea difícil, ya que las Chivas del entrenador Gabriel Milito tienen como últimos rivales al Pachuca, séptimo clasificado, y el Monterrey, quinto.
Por si necesitara motivación extra, consagrarse campeón de goleo lo pondría en el mapa de Javier Aguirre, de cara al Mundial de 2026.