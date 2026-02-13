La jerarquía futbolística rumbo al Mundial
El camino hacia el evento del año combina logística, preparación y una referencia numérica clave: el Ranking FIFA. Así se ordenan las selecciones en la jerarquía mundial, donde cada punto suma y cada resultado perfila el escenario previo a la Copa del Mundo.
Se acerca el Mundial y el planeta futbolístico vive entre emoción y expectativa. Con sede en México, Canadá y Estados Unidos, el torneo despierta una pregunta inevitable: ¿quién podrá coronarse? Por eso presentamos la posición actual de las selecciones clasificadas, para analizar durante los próximos meses su estatus rumbo a la máxima cita internacional.
La vigente campeona es Argentina (2), vuelve al centro de la conversación como una de las grandes potencias del futbol mundial. Defender el título implica presión, pero también reafirma su constancia en la élite.
El Ranking FIFA no define al campeón, pero sí dibuja un mapa competitivo. Refleja resultados, regularidad y desempeño en el ciclo mundialista. Sin embargo, cuando ruede el balón, los números quedarán en segundo plano y serán el talento y las decisiones en el campo los que dicten la verdadera historia.
El torneo comenzará el jueves 11 de junio y el sistema de clasificación se convierte en una herramienta útil para entender el rendimiento reciente de cada selección. La escala permite dimensionar jerarquías y medir la competitividad del escenario global.
En la parte alta del listado destacan España (1), Argentina (2), Francia (3), Inglaterra (4), Brasil (5) y Alemania (10), selecciones que encabezan el termómetro internacional y parten como referentes del panorama actual.
España (1), líder del ranking, aparece como favorita para muchos gracias a su regularidad en competencias oficiales y al momento futbolístico que atraviesa. Su disciplina colectiva y solidez táctica la colocan como referencia inmediata.
También emergen selecciones que reflejan el crecimiento de otras regiones. Marruecos (8), Senegal (12) y Japón (19) consolidan el avance competitivo fuera del eje tradicional europeo-sudamericano. En particular, Marruecos se ha instalado en la élite tras actuaciones destacadas en torneos recientes.
En América, además de Argentina (2), Brasil (5) mantiene jerarquía pese a un momento irregular. Colombia (14) y Uruguay (17) llegan con plantillas competitivas. Los anfitriones Estados Unidos (15), México (16) y Canadá (29) buscarán convertir la localía en impulso anímico, todos con el mismo objetivo: responder ante su afición.
El Mundial se aproxima y, más allá de los números, la determinación y el carácter marcarán la diferencia. El ranking ofrece una fotografía previa; el torneo, en cambio, escribirá su propio desenlace.
En marzo se definirá el resto de las clasificaciones alrededor del mundo, completando el mapa definitivo rumbo a la Copa del Mundo.
Así está el Ranking FIFA al día de hoy
1 España (1 877,18)
2 Argentina (1 873,33)
3 Francia (1 870,00)
4 Inglaterra (1 834,12)
5 Brasil (1 760,46)
6 Portugal (1 760,38)
7 Países Bajos (1 756,27)
8 Marruecos (1 736,57)
9 Bélgica (1 730,71)
10 Alemania (1 724,15)
11 Croacia (1 716,88)
12 Senegal (1 706,83)
14 Colombia (1 701,30)
15 Estados Unidos (1 681,88)
16 México (1 675,75)
17 Uruguay (1 672,62)
18 Suiza (1 654,69)
19 Japón (1 650,12)
20 Irán (1 617,02)
22 Corea del Sur (1 599,45)
23 Ecuador (1 591,73)
24 Austria (1 585,51)
27 Australia (1 574,01)
28 Argelia (1 560,91)
29 Canadá (1 559,15)
31 Egipto (1 556,71)
32 Noruega (1 553,14)
33 Panamá (1 539,47)
37 Costa de Marfil (1 522,48)
38 Escocia (1 506,77)
40 Paraguay (1 501,50)
47 Túnez (puntos no oficiales actualizados)
52 Uzbekistán (puntos no oficiales actualizados)
56 Catar (puntos no oficiales actualizados)
60 Arabia Saudita (puntos no oficiales actualizados)
61 Sudáfrica (puntos no oficiales actualizados)
64 Jordania (puntos no oficiales actualizados)
67 Cabo Verde (puntos no oficiales actualizados)