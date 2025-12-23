Copa del Mundo: ¿Qué selecciones han ganado el Mundial más de una vez?
En la historia de los Mundiales de futbol masculino han habido tan solo seis selecciones que han logrado ser campeonas más de una ocasión en las 22 ediciones del torneo.
A continuación te presentamos la lista completa, así como los únicos países que pueden presumir ser bicampeonas, logro poco común en la Copa del Mundo, el certamen más importante del balompié, que tendrá su siguiente capítulo en 2026, en México, Estados Unidos y Canadá.
¿Qué selecciones han sido multicampeonas en la Copa del Mundo?
- Brasil: 5 trofeos
- Alemania e Italia: 4 trofeos cada una
- Argentina: 3 trofeos
- Francia y Uruguay: 2 trofeos cada una
Brasil comanda el pelotón de las selecciones multicampeonas. La nación carioca es la única que presume haber participado en los 22 episodios de los mundiales. Sus campeonatos son en Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea/Japón 2002.
Destacan las tres primeras conquistas, ya que fueron comandadas por Pelé, el mítico “O Rei”, el jugador que más copas del mundo tiene en la historia.
Alemania e Italia empatan en el segundo escalón, ambas con cuatro cetros. Los germanos presumen los campeonatos de Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014. Además, presumen la segunda mayor participación en el torneo, 20, solo detrás de las 22 de Brasil.
Mientras que Italia, que vive horas bajas luego de perderse los últimos dos mundiales, fue la vencedora en Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006.
Tras ellos viene Argentina. La albiceleste ganó en 1978, cuando fue anfitrión, México 1986, de la mano de Diego Armando Maradona, y el último Mundial, Qatar 2022, comandado por Lionel Messi.
Francia y Uruguay están igualados como las cuartas selecciones con más de un título de Copa del Mundo. Los franceses lo obtuvieron en la edición en casa, 1998, y Rusia 2018. Uruguay se hizo de de la copa las dos veces que ha sido sede: 1930 y 1950.
¿Qué selecciones han logrado ser campeonas en dos Mundiales consecutivos?
- Italia y Brasil
Solo italianos y brasileños han repetido como monarcas en mundiales consecutivos. Italia lo hizo en 1934 y 1938, en tanto Brasil lo obtuvo en 1958 y 1962.
La Albiceleste, comanda por Messi, tratará de igualar este hazaña, inédita en este siglo, en México, Canadá y Estados Unidos 2026.