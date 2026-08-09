La maldición de la primera ronda: Chivas firmó otro fracaso en la Leagues Cup
Las Chivas de Guadalajara sumaron otro fracaso más en la Leagues Cup, luego de caer ante FC Dallas y colocar un pie y medio en la eliminación. Además, han extendido su "maldición" en la primera ronda, misma que jamás han podido superar en la historia de esta justa.
Parecía que la campaña 2026 iba a ser la que rompiera con esta racha, luego de que, bajo el mando de Gabriel Milito, se colocaran como uno de los favoritos tras alcanzar las semifinales en el pasado Apertura 2025 de la Liga MX. Además, con jugadores como Raúl "Tala" Rangel, Roberto "Piojo" Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando "La Hormiga" González, el Rebaño se presentaba como la plantilla más cara del torneo con un valor de 108.33 millones de euros.
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Sin embargo, el inicio de la competencia internacional no fue el esperado para los tapatíos. Empataron en su debut del 5 de agosto por 1-1 con LAFC y perdieron en la tanda de penales por el punto extra, quedándose con solo una unidad. Luego, este sábado 8 de agosto, llegaban con la obligación de sumar ante Dallas y, lejos de ello, se llevaron una derrota por 0-1. Ahora, a falta de un partido más ante Seattle Sounders, están virtualmente eliminados.
Pero esta historia no es nueva; se ha repetido una y otra vez a lo largo de sus tres participaciones previas en el certamen.
Así le fue a Chivas en las anteriores Leagues Cup
En su primera participación en 2023, bajo el formato de grupos de tres equipos, se despidió del torneo sin puntos y con dos derrotas en dos juegos. Fue último del sector Central 3, tras caer 1-3 ante Cincinnati y 0-1 contra Sporting Kansas City.
Para la edición de 2024, el Rebaño volvió a ser último, ahora del grupo Oeste 2, sumando solo 2 puntos. En aquella ocasión empató 1-1 con San Jose Earthquakes y 2-2 con LA Galaxy, además de perder ambas definiciones por el punto extra desde los once pasos.
Ya para la campaña 2025, el torneo cambió su formato a una fase de liga con tres partidos por equipo. Si bien Chivas por fin ganó su primer partido, se fue una vez más en la primera ronda al cosechar 5 puntos, quedando fuera de las primeras cuatro posiciones de la Liga MX que avanzaban a las rondas eliminatorias. En cuanto a sus resultados, perdió 0-1 con New York Red Bulls, empató 2-2 con Charlotte (ganando el punto extra en penales) y cerró venciendo 2-1 a Cincinnati.
El balance de Chivas en la Leagues Cup
2023: Eliminado en fase de grupos (2 derrotas)
2024: Eliminado en fase de grupos (2 empates)
2025: Eliminado en fase de liga (1 victoria, 1 empate y 1 derrota)
2026: En disputa (1 empate y 1 derrota, a falta de un juego más
Contando los resultados de este 2026, a lo largo de su historia en la Leagues Cup el Guadalajara suma 4 derrotas, 4 empates (con solo una tanda de penales ganada) y apenas 1 victoria. A esto hay que añadir que todavía le resta un juego por cumplir en la presente fase de liga.
Solo un milagro los hará avanzar
Cabe señalar que, matemáticamente, todavía tienen posibilidades de avanzar a las fases finales de este 2026. Aunque el panorama luce desalentador, ya que deben combinarse los resultados de hasta seis equipos.
Primero, Chivas deberá ganar sí o sí su encuentro de la última fecha ante el vigente campeón, Seattle Sounders, este miércoles 12 de agosto. Por otro lado, Tigres, Monterrey y Atlante deberán caer en sus respectivos encuentros de la jornada final. Además, América y Cruz Azul, que este domingo 9 de agosto apenas disputarán su compromiso de la jornada 2, tendrían que perder tanto ese partido como el de la última fecha.
Solo si se juntan todos estos factores, Chivas podrá aspirar a jugar por primera vez las fases finales de la Leagues Cup.