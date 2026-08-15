La Selección Mexicana convoca a estrella juvenil que juega en Alemania
Es una de las jóvenes promesas del fútbol alemán, cuenta con doble nacionalidad y ahora representará a México. Atakan Yılmaz ha sido convocado para integrarse a las categorías juveniles del Tricolor.
"Todo mexicano que juegue muy bien a la pelota tiene que jugar para México". Esta es una de la frase que Andrés Lillini, director de selecciones menores, ha dicho sobre su proyecto de captación de talento. Hoy, ha vuelto a resonar.
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Y es que, este viernes 14 de agosto, Atakan Yılmaz, mediocampista del FC St. Pauli, fue llamado por primera vez para vestir la camiseta de la Selección Mexicana Sub-16. El futbolista concentrará con el equipo comandado bajo la dirección técnica de Yasser Corona.
¿Quién es Atakan Yılmaz?
Atakan David Yılmaz Zepeta nació en Xalapa, Veracruz, el 10 de enero de 2010. Posee ascendencia turca por parte de su padre, motivo por el cual cuenta con la elegibilidad para representar tanto al cuadro azteca como al combinado otomano.
A los tres años de edad se mudó con su familia a Alemania. Fue en el país europeo donde ingresó a las divisiones inferiores del St. Pauli, club histórico del balompié germano caracterizado por su identidad rebelde, su activismo social y sus posturas contra el nacismo; además de ser el clásico rival del Hamburgo. Actualmente, el club milita en la Bundesliga 2, aunque el futbolista méxico-turco juega para sus escuadras juveniles, registrando ya 26 partidos y 3 goles con la sub-17 de dicha institución.
México buscará convencerlo de forma definitiva
Desde hace un año, la FMF le ha dado seguimiento a la evolución de Atakan Yılmaz. Sin embargo, el mediocampista también ha tenido acercamientos con la Federación Turca de Fútbol; incluso llegó a vestir la camiseta de la selección otomana en la categoría Sub-15 en 2025.
Por esta razón, la presente convocatoria representa el primer paso clave para que el proyecto mexicano logre convencerlo de tener un futuro en el Tricolor.
Aun así, hay que aclarar que esta no será su decisión final. Incluso, puede cambiar durante el proceso y hasta ya de mayor. Basta con recordar el caso de Marcelo Flores, que pese a haber debutado con la selección absoluta mexicana, solicitó ante FIFA su cambio de federación para poder jugar con Canadá.