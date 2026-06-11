Julián Quiñones anotó el primer gol del Mundial 2026
Locura absoluta en el Estadio Ciudad de México tras la anotación del Tri.
El mexicano Julián Quiñones anotó el primer gol del Mundial 2026, 9 minutos después de que sonara el silbatazo inicial en el partido inaugural ante Sudáfrica, este jueves en el Estadio Ciudad de México.
El tanto llegó tras un pase de Erik Lira a Quiñones, que disparó desde la línea frontal del área; el balón se le escapó entre las piernas al portero Ronwen Williams.
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Quiñones viene de ser campeón goleador en Arabia Saudita.
Los más de 80 mil espectadores del estadio Azteca gritaron y lanzaron cerveza al aire. AFP
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