La Selección Mexicana derrotó a Costa Rica en su segundo partido del Premundial Sub-20
El Tri logró su segunda victoria gracias a los goles de Hugo Camberos y Santiago Sandoval.
La Selección Mexicana Sub-20 derrotó 2-0 a Costa Rica en su segundo partido del Premundial de la Concacaf disputado en el Estadio Cuauhtémoc, de Puebla.
El conjunto nacional, dirigido por Alex Diego, logró su segunda victoria del torneo gracias a los goles de Hugo Camberos a los 42 minutos y Santiago Sandoval a los 50'.
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La Selección Mexicana sufrió la expulsión de su arquero Sebastián Liceaga al 50' por una falta fuera del área, aunque afortunadamente no le pasó factura al Tri.
El siguiente partido de la Selección de México será el jueves 30 de julio a las 19:00 horas ante Guatemala, en el cierre del Grupo B
Este torneo funciona como Premundial y como Preolímpico, por lo que México busca conseguir ambos boletos.
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