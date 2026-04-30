LAFC pega primero al Toluca en la ida de las Semifinales de Concachampions
De último minuto, el LAFC de la MLS se impuso 2-1 a los Diablos Rojos del Toluca en el juego de ida de las Semifinales de la Concachampions para dar así un paso importante en la búsqueda de instalarse en la Final.
El conjunto angelino se puso al frente en el marcador ya en el segundo tiempo, al 51', con un disparo cruzado de Timothy Tillman, para así abrir el marcador.
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Incluso, el cuadro local pudo haber ampliado el marcador, pero el árbitro decidió anular el segundo tanto de LAFC por un supuesto fuera de lugar de Shaffelburgh en una polémica decisión del colegiado.
Esto lo aprovechó el Toluca, que emparejó los cartones con un excelente derechazo de Jesús 'Canelo' Angulo, al 73' y que daba la esperanza a los Diablos de llevarse un resultado equilibrado a la Bombonera.
Sin embargo, el LFAC no bajó los brazos y en tiempo de compensación, en una falta cobrada por el coreano Son, el central Nkosi Taffari, que se fue al frente a rematar, conectó de cabeza para marcar el gol del triunfo apara los locales.
Con este resultado, el LAFC se puso muy cerca de la Final de la Concachampions, esperando el juego de vuekta, donde los Diablos tendrán la oportunidad de dar la vuelta al marcador en casa.