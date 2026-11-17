La Selección Femenil de México dio a conocer su lista de 23 jugadoras para disputar el Campeonato Concacaf W 2026, en el que buscará su clasificación al Mundial de Brasil 2027. Sin embargo, la convocatoria también llamó la atención por la ausencia de futbolistas que han demostrado su calidad, experiencia y liderazgo en la Liga Femenil.

El equipo dirigido por Pedro López afrontará un compromiso determinante ante Haití, el próximo 28 de noviembre, en los cuartos de final del torneo regional. Una victoria le permitiría asegurar su boleto a la Copa del Mundo y avanzar a las semifinales.

Aunque la lista reúne a futbolistas de experiencia internacional y jóvenes que buscan consolidarse con el Tricolor, hay nombres que quedaron fuera y que podrían aportar alternativas importantes en distintas zonas del campo.

Karina Rodríguez, una defensa polivalente del América

Una de las ausencias que llama la atención es la de Karina Rodríguez, defensa del América Femenil, quien ha demostrado su capacidad para desempeñarse en distintas posiciones de la zaga.

La futbolista azulcrema tiene la virtud de jugar tanto como defensa central como lateral, una característica que representa una ventaja para cualquier entrenador, especialmente en torneos cortos donde las variantes tácticas pueden resultar determinantes.

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Su capacidad para adaptarse a diferentes funciones defensivas le habría dado al cuerpo técnico una alternativa adicional para enfrentar a rivales con distintas características ofensivas.

Jana Gutiérrez, otra alternativa defensiva del América

Jana Gutiérrez también quedó fuera de la convocatoria, pese a ser una futbolista que ofrece distintas soluciones en la defensa.

La lateral del América puede desempeñarse por las bandas y también como defensa central, una versatilidad que le permite responder a diferentes necesidades tácticas.

Su ausencia, sumada a la de Karina Rodríguez, significa que la Selección Mexicana prescindirá de dos jugadoras azulcremas capaces de cubrir más de una posición en la última línea.

Anika Rodríguez, experiencia y carácter en la defensa

Otra ausencia importante es la de Anika Rodríguez, defensa de Tigres Femenil, quien destaca por su experiencia, liderazgo y carácter dentro del terreno de juego.

La exjugadora del PSV Eindhoven, de Países Bajos, se caracteriza por ser una defensora aguerrida, que no teme disputar el balón con intensidad ni meter la pierna cuando la jugada lo exige.

Su personalidad competitiva y experiencia internacional son cualidades que podrían ser útiles para el conjunto mexicano, especialmente en encuentros de eliminación directa.

Además de sus condiciones defensivas, Anika aporta liderazgo en la zaga, una característica que puede marcar diferencias en partidos de alta exigencia.

Diana García, una ausencia importante en el mediocampo

Diana García es otra de las futbolistas que no aparecen en la convocatoria de México.

La mediocampista destaca por su aportación en una zona fundamental del terreno de juego, donde el equilibrio, la recuperación del balón y la participación en la construcción de las jugadas resultan indispensables.

Su ausencia reduce las alternativas del cuerpo técnico en el mediocampo, especialmente cuando el equipo necesita modificar su funcionamiento durante un partido.

La 'China' es una futbolista que puede aportar trabajo, intensidad y presencia en una zona donde México necesitará competir ante selecciones físicamente exigentes.

Cristina Ferral, liderazgo y mentalidad en la zaga

Cristina Ferral, defensa de Chivas Femenil, completa la lista de ausencias destacadas de la Selección Mexicana.

La futbolista rojiblanca se distingue por su liderazgo, experiencia y fortaleza mental, cualidades importantes para mantener el orden defensivo en los momentos de mayor presión.

Su capacidad para asumir responsabilidades dentro de la cancha y transmitir seguridad a sus compañeras representa uno de sus principales atributos.

En un torneo donde los errores pueden costar la eliminación, contar con defensoras experimentadas y con una mentalidad competitiva puede resultar determinante.

Las lesionadas: María Sánchez y Greta Espinoza, bajas sensibles para México

Además de las futbolistas que quedaron fuera de la convocatoria, la Selección Mexicana tampoco podrá contar con dos jugadoras que atraviesan problemas físicos.

María Sánchez, futbolista de Tigres Femenil, sufrió una lesión durante el partido del sábado ante Pumas, correspondiente a los cuartos de final de la Liga Femenil.

La atacante tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla, una imagen preocupante por la cercanía del Campeonato Concacaf W 2026. Su ausencia representa una baja importante por las opciones ofensivas que puede ofrecer al Tricolor.

Por otra parte, Greta Espinoza enfrenta una situación todavía más complicada debido a una lesión de rodilla que la dejó fuera de esta convocatoria.

La gravedad de su lesión también pone en riesgo su participación en el Mundial de Brasil 2027, en caso de que México consiga la clasificación.

Aunque todavía habrá que esperar por su evolución y los plazos de recuperación, existe la posibilidad de que la defensora no esté disponible para la próxima Copa del Mundo.

De esta manera, México afrontará el Campeonato Concacaf W 2026 con una convocatoria que combina experiencia y juventud, pero también con ausencias significativas en la defensa, el mediocampo y el ataque.

El desafío para Pedro López será encontrar el equilibrio necesario para superar a Haití y conseguir el objetivo principal: regresar a una Copa del Mundo Femenil después de quedar fuera de las ediciones de 2019 y 2023.