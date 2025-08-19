Leagues Cup 2025: Fechas, horarios y dónde ver los Cuartos de Final
Regresa la actividad de la Leagues Cup, luego de una pausa tras disputarse la primera fase, donde se enfrentaron equipos de la Liga MX y la MLS. Luego de este intervalo, donde los equipos regresaron a disputar los encuentros de sus respectivas ligas, los cuatro equipos mexicanos que avanzaron a los Cuartos de Final, regresan a Estados Unidos para seguir el torneo.
Pachuca, Toluca, Tigres y Puebla se medirán en esta instancia ante LA Galaxy, Orlando City, Inter Miami y Seattle Sounders.
Por parte de la Liga MX, los Diablos Rojos del Toluca culminaron en primer lugar, con 8 puntos, seguidos del Pachuca, con 7; Tigres fue tercero, con 6 y Puebla es cuarto con los mismos puntos.
En la MLS, Seattle Sounders culminó como primer lugar, con 9 puntos, seguido de Inter Miami, con 8; LA Galaxy fue tercero, con 7 y Orlando City fue cuarto, con las mismas unidades.
¿Cuándo se juegan los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025?
Los Juegos de Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025 se llevarán a cabo este miércoles 20 de agosto. Los cuatro partidos se jugarán el mismo día
Horarios de los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025
- Inter de Miami vs. Tigres | 18:00 horas
- Toluca vs. Orlando City | 19:00 horas
- Seattle Sounders vs. Puebla – 21:00 horas
- LA Galaxy vs Pachuca | 21:45 horas
¿Dónde ver los juegos de Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025?
Los Juegos de Cuartos de Final de la Leagues Cup podrán seguirse por la plataforma de Apple TV+. En televisión abierta para México no están disponibles hasta el momento.