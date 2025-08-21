Leagues Cup 2025: Resultados de los juegos de Cuartos de Final | Tigres y Toluca, eliminados
Se jugaron los Cuartos de Final de la Leagues Cup. Tras la pausa de dos semanas posterior a la primera fase del torneo, se enfrentaron los cuatro mejores equipos de la Liga MX y los cuatro mejores de la MLS.
El Inter de Miami despachó a los Tigres de la UANL, que quedaron eliminados al caer 2-1 ante el cuadro rosa, donde Luis Suárez anotó los dos goles de penal. Por su parte el Toluca también fue eliminado al caer en tanda de penales ante el Orlando City.
A continuación, los resultados de los cuatro enfrentamientos.
Inter de Miami 2-1 Tigres
El Inter Miami fue el primer equipo avanzar a las Semifinales de la Leagues Cup al derrotar 2-1 a los Tigres. Gracias a dos goles de penal de Luis Suárez, el equipo de La Florida logró su pase, en un encuentro que fue sufrido hasta los últimos minutos. Primeramente, una falta de Javier Aquino se decretó como penal, mismo que capitalizó el uruguayo al minuto 23.
Para la segunda parte, el conjunto mexicano tuvo una mejor posesión de balón, lo que derivó en el empate de los felinos gracias al gol de Ángel Correa, al 67'. Así, el juego parecía que se iría a los penales, pero una mano de Javier Aquino que fue revisada por el VAR fue decretada como penal y de nueva cuenta Luis Suárez cobró desde los 11 pasos al 89' para darle el pase al Inter Miami a las Semifinales, donde enfrentará al Orlando City, quien eliminó al Toluca.
Toluca 0-0 (5-6,P) Orlando City
En el segundo partido de los Cuartos de Final de la Leagues Cup, los Diablos Rojos del Toluca quedaron eliminados de forma dolorosa al caer en penales 6-5 ante el Orlando City, luego de que el juego terminó en empate sin goles durante los 90 minutos.
En un duelo cerrado, donde los pupilos de Antonio Mohamed no pudieron crear daño a la meta del cuadro de Orlando, el juego se tuvo qué definir hasta la instancia de los penales, donde Nicolás Castro y Juan Pablo Domínguez erraron sus disparos, lo que decretó la eliminación de los Diablos Rojos y el pase de Orlando City, que enfrentará al Inter Miami.