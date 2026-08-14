Leagues Cup 2026: clasificados, eliminados y cruces de los cuartos de final
Se definieron los duelos de cuartos de final de la Leagues Cup 2026. América y Toluca avanzaron a la siguiente ronda; sin embargo, Cruz Azul, Chivas, Pumas y hasta el Inter Miami de Lionel Messi y compañía han quedado eliminados.
Este jueves 13 de agosto, la primera ronda del torneo binacional llegó a su fin, entregando los resultados finales de las tablas generales de ambos grupos y definiendo a las ocho escuadras que disputarán las eliminatorias.
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Por parte de la Liga MX, el Club León fue la gran sorpresa al ser el único equipo mexicano con paso perfecto, cerrando como líder absoluto con 9 puntos. Un peldaño abajo aparece el Club América, que culminó invicto con 7 unidades tras registrar dos triunfos y un empate. Más abajo se ubicaron Toluca y Monterrey con 6 puntos, completando el top 4 de la clasificación que accede a la fase final.
En tanto, por la MLS, Chicago Fire fue el máximo representante al llevarse el primer puesto con 9 unidades. Apenas por debajo concluyeron Austin FC y Columbus Crew con 8 puntos, mientras que en el cuarto puesto clasificado se ubicó Real Salt Lake con 7 unidades.
Tabla de posiciones de la Liga MX
1. León: 9 pts | +3 DG - Clasificado
2. América: 7 pts | +3 DG - Clasificado
3. Toluca: 6 pts | +4 DG - Clasificado
4. Monterrey: 6 pts | +1 DG - Clasificado
5. Cruz Azul: 6 pts | +1 DG
6. Juárez: 6 pts | 0 DG
7. Tigres: 6 pts | 0 DG
8. Guadalajara: 4 pts | 0 DG
9. Santos: 3 pts | -2 DG
10. Pachuca: 3 pts | -2 DG
11. Atlas: 3 pts | -3 DG
12. Necaxa: 3 pts | -3 DG
13. Atlante: 3 pts | -5 DG
14. Tijuana: 1 pt | -3 DG
15. San Luis: 1 pt | -5 DG
16. Querétaro: 1 pt | -5 DG
17. Pumas: 1 pt | -5 DG
18. Puebla: 0 pts | -7 DG
Tabla de posiciones de la MLS
1. Chicago Fire: 9 pts | +5 DG - Clasificado
2. Austin FC: 8 pts | +6 DG - Clasificado
3. Columbus Crew: 8 pts | +3 DG - Clasificado
4. Real Salt Lake: 7 pts | +7 DG - Clasificado
5. LAFC: 7 pts | +1 DG
6. Charlotte FC: 6 pts | +4 DG
7. Cincinnati: 6 pts | +3 DG
8. FC Dallas: 6 pts | +1 DG
9. San Diego FC: 6 pts | 0 DG
10. Orlando City: 5 pts | 0 DG
11. Timbers: 4 pts | +1 DG
12. Minnesota: 4 pts | +1 DG
13. Nashville SC: 3 pts | +1 DG
14. Inter Miami: 3 pts | 0 DG
15. NYC FC: 3 pts | 0 DG
16. Seattle Sounders: 3 pts | -1 DG
17. Philadelphia: 3 pts | -1 DG
18. Whitecaps: 1 pt | -3 DG
Así se jugarán los cuartos de final de la Leagues Cup 2026
El formato para determinar los cruces es directo entre ambas ligas: el líder de la Liga MX se enfrenta al cuarto lugar de la MLS, mientras que el primer puesto de la MLS se mide al cuarto clasificado mexicano. Los equipos ubicados en las posiciones dos y tres también se cruzan entre sí.
Los partidos son:
León (1° Liga MX) vs Real Salt Lake (4° MLS)
América (2° Liga MX) vs Columbus Crew (3° MLS)
Toluca (3° Liga MX) vs Austin FC (2° MLS)
Monterrey (4° Liga MX) vs Chicago Fire (1° MLS)
Los cuartos de final se disputarán a partido único. Los encuentros están contemplados para celebrarse entre el 25 y el 27 de agosto, a falta de que se confirmen fechas y horarios específicos.
Los grandes eliminados: Cruz Azul, Pumas, Chivas, Tigres y Messi, fuera
Cruz Azul, que partía como uno de los equipos llamados a pelear por la clasificación, terminó con seis unidades después de caer en la última jornada frente a Chicago Fire. Pese a igualar en puntos con Toluca y Monterrey, los criterios de desempate lo dejaron fuera de los primeros cuatro lugares.
Algo similar ocurrió con Tigres. El conjunto regiomontano no perdió ningún partido en tiempo regular, pero sus seis unidades fueron insuficientes para avanzar y quedó eliminado mediante los criterios de desempate.
Chivas también volvió a quedarse en la primera ronda al finalizar con apenas cuatro puntos, prolongando su racha sin superar esta instancia de la Leagues Cup.
Pumas, por su parte, tuvo una actuación todavía más complicada y se despidió con apenas un punto, ubicado en los últimos lugares de la clasificación mexicana.
Del lado de la MLS, una de las mayores sorpresas fue la eliminación del Inter Miami de Lionel Messi. El conjunto de Florida comenzó el torneo con victoria frente al Atlético de San Luis, pero las derrotas posteriores ante Monterrey y León terminaron por sentenciar su eliminación.