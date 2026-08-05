Leagues Cup 2026: Inter Miami debuta ante San Luis en una de sus competencias predilectas
Inter de Miami y Lionel Messi debutan este miércoles 5 de agosto en la Leagues Cup 2026 en uno de los torneos que mejor se le da al cuadro de la MLS, coronándose en su primera edición oficial y llegando a la final en su más reciente celebración.
Durante la primera jornada enfrentará a Atlético San Luis, en donde espera continuar con la buena racha que tiene ante equipos mexicanos, al menos dentro del torneo, en donde solamente ha perdido una vez en los siete enfrentamientos que han sostenido.
Te puede interesar: Leagues Cup: Chivas vale más que el Inter Miami y todas sus estrellas, incluido Messi
Para la edición del 2026 estará midiéndose también a Monterrey y León, esperando repetir lo hecho en 2023 y 2025 en donde llegó a la final de ambos torneos, ganando el primero de ellos. Podría ser además el primer partido de Lionel Messi como titular después de la Copa del Mundo, en donde llegó a la gran final y se convirtió en el segundo máximo goleador en la historia del torneo.
Después de haberse coronado en la MLS la temporada pasada, y de todavía no poder llegar a una final de Concacaf Champions Cup, el torneo que mejor se le da a Miami sigue siendo la Leagues Cup. En 2023 logró avanzar a la final después de obtener cinco victorias en seis partidos, en donde se incluyó un triunfo sobre Cruz Azul donde Messi marcó su primer gol con la camiseta rosada; el Inter terminaría coronándose en aquella edición en la tanda de penales ante Nashville SC.
En el 2025 repitieron el buen torneo, ahora con muchos más enfrentamientos ante cuadros de la Liga MX. En la más reciente edición chocó con cuatro equipos mexicanos, ganando contra tres de ellos y empatando uno más, en donde se terminaría llevando el punto extra desde los 11 pasos.
Con su participación en la Concacaf Champions Cup 2027 ya asegurada después de conquistar la MLS, Inter de Miami participará en la Leagues Cup con la convicción de volver a ser campeón en una competencia en la que siempre ha sido protagonista, a pesar de que en esta ocasión el premio máximo sea únicamente levantar el título.
En cuanto a goles, Lionel Messi espera continuar con el buen momento que dejó en la Copa del Mundo y reflejarlo en esta competencia, en donde compite por ser el máximo goleador histórico del torneo; actualmente el argentino cuenta con 12 tantos, uno menos que Dennis Bouanga de LAFC, máximo anotador al momento.
Se le dan los mexicanos
Durante las tres ediciones oficiales de la Leagues Cup, Inter de Miami ha enfrentado a seis equipos diferentes de la Liga MX, habiendo perdido únicamente en 2024 ante Tigres, aunque obteniendo su revancha un año después.
Los enfrentamientos entre Miami y equipos mexicanos fueron:
- Inter Miami 2-1 Cruz Azul (LC 2023)
- Puebla 2-0 Inter Miami (LC 2024)
- Tigres UANL 2-1 Inter Miami (LC 2024)
- Inter Miami 2-1 Atlas (LC 2025)
- Inter Miami 2-2 Necaxa (LC 2025)
- Inter Miami 3-1 Pumas (LC 2025)
- Inter Miami 2-1 Tigres (LC 2025)
Un enfrentamiento más ante Liga MX
El único otro choque entre Inter de Miami y un equipo de la Liga MX se dio en la Concachampions del 2024, cuando los de Florida enfrentaron a Rayados de Monterrey en los cuartos de final. En aquella llave, los regiomontanos ganaron los sus partidos para terminar eliminando a los comandados por Lionel Messi.
En Miami, la pandilla derrotó 2-1 a su rival, mientras que en la vuelta repitieron victoria, ahora con un 3-1 que dejaba un marcador global de 5-2 para avanzar a la semifinal.
El primer partido de Inter de Miami en la Leagues Cup 2026 ante Atlético San Luis se llevará a cabo este miércoles 5 de agosto a las 17:30 horas del centro de México; para la jornada 2 será el duelo contra Monterrey el sábado 8, cerrando la primera fase con el juego ante León el 12 del mismo mes.