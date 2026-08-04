Leagues Cup: Chivas vale más que el Inter Miami y todas sus estrellas, incluido Messi
Las Chivas de Guadalajara se colocan como el equipo mejor tasado de toda la Leagues Cup 2026, ubicándose por encima del Inter Miami. Incluso, su delantero estrella, Armando "La Hormiga" González, se posiciona a la par del valor de mercado de la leyenda argentina Lionel Messi.
Este martes 4 de agosto comienza la Leagues Cup 2026, y la Liga MX toma la delantera antes de que ruede el balón, al menos en la cotización de sus plantillas. El valor del Rebaño Sagrado experimentó un crecimiento, tanto por su desempeño en la última campaña donde llegó a semifinales, como por la participación de sus seleccionados en la Copa del Mundo de 2026.
Te puede interesar: Arranca la Leagues Cup 2026: Los cuatro equipos más beneficiados por el parón de Liga MX
De acuerdo con Transfermarkt, el conjunto rojiblanco vale 108.33 millones de euros, con "La Hormiga" González como su jugador más caro con un precio de 15 millones de euros. Además, cuentan con el extremo Roberto "Piojo" Alvarado y el portero Raúl "Tala" Rangel que, en las últimas actualizaciones, alcanzaron los 10 y los 8 millones de euros, respectivamente.
Por su parte, el Inter de Miami, que se posiciona como el equipo mejor valuado de los Estados Unidos, alcanza un valor de 92.20 millones de euros. A pesar de que tiene entre sus nombres al campeón del mundo en Catar 2022, Lionel Messi, su edad de 39 años pone al argentino con un valor de solo 15 millones de euros. Mismo caso para figuras como Rodrigo de Paul de 32 años (14 millones), Casemiro de 34 años (6 millones) y Luis Suárez de 39 años (1.5 millones).
Los 10 equipos más valiosos de la Leagues Cup
Pero Chivas no es el único club mexicano que supera a Las Garzas. América y Toluca mandan al Inter Miami hasta el cuarto lugar en la clasificación general de plantillas de la Leagues Cup. Incluso, en el Top 10 de los clubes de mayor valor, México destaca con siete representantes en la lista, por solo tres conjuntos de la Major League Soccer (MLS).
1. Chivas (Liga MX) – 108.33 millones de euros
2. América (Liga MX) – 103.15 millones de euros
3. Toluca (Liga MX) – 92.50 millones de euros
4. Inter Miami (MLS) – 92.20 millones de euros
5. Cruz Azul (Liga MX) – 88.73 millones de euros
6. Monterrey (Liga MX) – 74.43 millones de euros
7. Tigres UANL (Liga MX) – 71.85 millones de euros
8. New York City FC (MLS) – 69.25 millones de euros
9. Club Tijuana (Liga MX) – 57.80 millones de euros
10. FC Cincinnati (MLS) – 57.65 millones de euros
Aun así, cabe señalar que estas cifras quedan únicamente en lo estadístico. Ejemplo de ello es el vigente campeón del certamen en 2025, el Seattle Sounders, que se ubica hasta el puesto 23 con un valor de 44.13 millones de euros, apenas por encima de los Bravos de Ciudad Juárez (41.45 millones). Además, estos números continuarán moviéndose, tomando en cuenta que la fecha de registros en la MLS cierra hasta el 2 de septiembre, mientras que en la Liga MX concluirá el 11 del mismo mes.
Gilberto Mora, el futbolista de mayor valor del torneo
En el plano individual, México vuelve a tomar la delantera. Gilberto Mora, la joya de 17 años del balompié azteca que milita en los Xolos de Tijuana, se presenta como el futbolista más valioso del torneo con una carta tasada en 25 millones de euros.
El seleccionado mexicano supera por 9 millones a su más cercano perseguidor, Evander del Cincinnati, quien ostenta el título de ser el jugador de mayor valor en la MLS.
1. Gilberto Mora (México) - 17 años | Club Tijuana – 25.00 millones de euros
2. Evander (Brasil) - 28 años | FC Cincinnati – 16.00 millones de euros
3. Anders Dreyer (Dinamarca) - 28 años | San Diego FC – 15.00 millones de euros
4. Heung-min Son (Corea del Sur) - 34 años | Los Angeles FC – 15.00 millones de euros
5. Armando González (México) - 23 años | CD Guadalajara – 15.00 millones de euros
6. Lionel Messi (Argentina) - 39 años | Inter Miami CF – 15.00 millones de euros
La otra cara del mercado
Sin embargo, así como México domina los puestos estelares de la tabla, la Liga MX también figura en la parte baja de la cotización. En el Top 5 de las plantillas de menor costo del certamen aparecen tres clubes mexicanos por debajo del CF Montréal, que se coloca como el equipo de menor valor de la MLS con 30.68 millones de euros.
Incluso destaca el caso del Atlante como el plantel más modesto, con un valor casi tres veces por debajo de los canadienses y dos veces menor al del Club Puebla, que es el penúltimo lugar.
32. Atlas (Liga MX) – 34.70 millones de euros
33. CF Montréal (MLS) – 30.68 millones de euros
34. Club Puebla (Liga MX) – 20.78 millones de euros
35. Querétaro FC (Liga MX) – 20.70 millones de euros
36. CF Atlante (Liga MX) – 11.98 millones de euros