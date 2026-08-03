Leagues Cup 2026: Las figuras y clubes de la MLS que estarán ausentes en el torneo
Este martes 4 de agosto inicia la cuarta edición oficial de la Leagues Cup, torneo que une a los clubes de la Liga MX con los mejores equipos de la MLS, una competición que se ha vuelto importante para la rivalidad entre ambas ligas, y en el que no todos los equipos están invitados a formar parte.
Hasta 12 equipos de la MLS no estarán participando de la Leagues Cup 2026 debido al resultado obtenido en la temporada pasada de su liga; recordemos que mientras que el torneo mexicano cuenta con 18 equipos, la estadunidense tiene 30, por lo que para obtener en su mayoría enfrentamientos directos entre Liga MX y MLS se debe reducir el número de participantes de esta segunda.
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Este será un duro golpe para las escuadras que no participen, pues con el torneo entre ligas convirtiéndose en una competencia oficial, los primeros tres lugares obtendrán un boleto a la Liga de Campeones de la CONCACAF 2027, algo a lo que estas escuadras no calificadas podrán aspirar.
La decisión de recortar el número de equipos de la MLS vino hasta la tercera edición del torneo, pues en las primeras dos participaban cada uno de ellos, por lo que se daban varios enfrentamientos entre cuadros estadunidenses. Con la intención del torneo de enfrentar a ambas ligas, se decidió pasar de 30 a 18 los clasificados.
Los equipos eliminados son aquellos que no pudieron participar en los playoffs de su correspondiente conferencia en la temporada 2025. La MLS se divide en la conferencia este y oeste con 15 clubes cada una, en donde los primeros 7 clasifican de manera directa, mientras que los puestos 8 y 9 se pelean por un lugar extra a través de un play-in.
Para la Leagues Cup 2026 los equipos de la MLS que no estarán presentes son:
- San José Earthquakes
- Colorado Rapids
- Houston Dynamo
- St. Louis City
- Los Ángeles Galaxy
- Sporting Kansas City
- New York Redbulls
- New England Revolution
- Toronto FC
- Montreal Impact
- Atlanta United
- DC United
LAS AUSENCIAS MÁS IMPORTANTES
Uno de los que más sorprende es el LA Galaxy, máximo ganador de la MLS con 6 campeonatos; su mala temporada en donde quedaron penúltimos de su conferencia los mantiene alejados de un torneo en donde quedaron en tercer lugar la edición pasada. Además, una de las máximas figuras de la liga estadunidense, Marco Reus, tampoco estará viendo acción.
Otra figura alemana que no estará participando en la Leagues Cup 2026 es Timo Werner; el delantero forma parte de los SJ Earthquakes, que quedaron décimos la campaña pasada.
Carles Gil del Revolution, Emil Forsberg de NY Redbulls, Aleksey Miranchuk de Atlanta, y Roman Bürki de St. Louis completan la lista de figuras europeas que no estarán disputando el torneo. A estos nombres hay que agregar los de William Yarbrough, Josh Sargent y Miguel Almirón como otros que no verán acción.
Entre los mexicanos que forman parte de la MLS, ni Héctor Herrera ni Jorge Ruvalcaba estarán presentes con el Houston Dynamo y el NY Redbulls, así como el mexicoamericano Cade Cowell, que es compañero de Ruvalcaba con los neoyorkinos.
¿CUÁNDO INICIA LA LEAGUES CUP 2026?
El torneo comienza el martes 4 de agosto con el juego entre FC Cincinnati y Pachuca. Como en la edición pasada, cada equipo disputará tres partidos y los mejores cuatro de cada liga avanzarán a la fase de eliminación directa.
La Leagues Cup 2026 contará con cuartos de final y semifinales, con el partido por el tercer lugar y la gran final disputándose el domingo 6 de septiembre.