Leagues Cup 2026: León derrotó 3-0 al Real Salt Lake y avanzó a las semifinales
León confirmó su gran momento y avanzó a las semifinales de la Leagues Cup tras imponerse con autoridad 3-0 al Real Salt Lake, en duelo disputado en el DICK'S Sporting Goods Park, en Commerce City, Colorado.
La Fiera tomó ventaja al minuto 21 por conducto de Díber Cambindo. El delantero colombiano recibió dentro del área y definió ante la cobertura de DeAndre Yedlin para abrir el marcador.
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El conjunto esmeralda mantuvo el control del partido y encontró el segundo tanto al 66'. Sebastián Vegas apareció en el área y conectó un remate de cabeza después de un tiro de esquina para colocar el 2-0.
Seis minutos después, Cambindo volvió a aparecer. León armó un ataque vertical desde campo propio y el colombiano culminó la jugada para firmar su doblete y sentenciar el 3-0 definitivo.
Con este resultado, León mantiene su buena racha bajo el mando de Javier Gandolfi, con 11 victorias en 15 partidos. Además, el equipo mexicano continúa invicto en esta edición de la Leagues Cup después de ganar sus tres encuentros de la primera ronda.
León ya está entre los cuatro mejores del torneo y espera rival para las semifinales, que saldrá del duelo entre Toluca y Austin FC.
¿Quien juega mañana?
Los cuartos de final de la Leagues Cup continuarán este miércoles con dos partidos que definirán a los últimos semifinalistas.
En Harrison, Nueva Jersey, Austin FC enfrentará al Toluca en el Sports Illustrated Stadium. Más tarde, en Carson, California, el América se medirá al Columbus Crew en el Dignity Health Sports Park.
De estos encuentros saldrán los rivales de León y Monterrey en las semifinales del torneo.