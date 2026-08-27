Leagues Cup 2026 tendrá campeón mexicano: así quedaron las semifinales
La Liga MX se adueñó de las semifinales de la Leagues Cup 2026. León, Toluca, Monterrey y América eliminaron a sus respectivos rivales de la MLS y dejaron al torneo binacional sin representantes estadounidenses en la lucha por el título, que se disputará este 6 de septiembre.
Cabe destacar que los tres primeros lugares de la competencia obtendrán un boleto para la Concacaf Champions Cup 2027.
El último boleto quedó en manos del América, que derrotó 2-0 al Columbus Crew con goles de Raphael Veiga y Brian Rodríguez. Rodolfo Cota también fue protagonista al detener un penal cuando las Águilas todavía ganaban por la mínima.
Con la clasificación azulcrema quedó definida una semifinal entre América y Monterrey, mientras que del otro lado del cuadro Toluca enfrentará a León.
Así quedaron las semifinales de la Leagues Cup 2026
Las semifinales se disputarán en fechas y sedes por confirmar. Mientras tanto los duelos quedaron de la siguiente manera:
León vs. Toluca
La Fiera consiguió su clasificación después de vencer 3-0 al Real Salt Lake, mientras que Toluca superó 2-0 al Austin FC.
Los Diablos Rojos aprovecharon la expulsión de Joseph Rosales al minuto 40 para inclinar el partido a su favor. Helinho abrió el marcador de penal al 53' y Jorge Díaz Price sentenció el encuentro al 90+7.
Monterrey vs. América
Rayados obtuvo su boleto después de derrotar 2-1 al Chicago Fire, mientras que América completó el dominio mexicano al dejar fuera al Columbus Crew.
Raphael Veiga abrió el marcador al minuto 11 con un disparo desde fuera del área que pegó en el poste antes de entrar. Columbus tuvo la oportunidad de empatar desde los once pasos, pero Rodolfo Cota detuvo el cobro de Brais Méndez.
Brian Rodríguez amplió la ventaja al 45+5 y encaminó el triunfo 2-0 de las Águilas.
La Liga MX rompe el dominio de la MLS
La edición de 2026 marcará un cambio importante en la historia reciente de la competencia. Desde la ampliación del torneo en 2023, los tres campeones habían pertenecido a la MLS: Inter Miami en 2023, Columbus Crew en 2024 y Seattle Sounders en 2025.
Ahora, con León, Toluca, Monterrey y América entre los cuatro mejores, la Liga MX ya tiene asegurado no solamente un finalista, sino también al campeón de la Leagues Cup 2026.