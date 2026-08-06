Leagues Cup 2026: ¿Vale la pena disputar el torneo? Esto dicen los entrenadores
La Leagues Cup llegó para quedarse, aunque a muchos técnicos mexicanos todavía no les encanta la idea de tener que parar su torneo nacional para competir en el torneo en contra de la MLS. A pesar de ello, se muestran positivos con los cambios que van dándose torneo a torneo y esperan que, en un futuro, la situación termine por beneficiar a ambas partes.
Desde su creación oficial en 2023, la Leagues Cup ha estado rodeada de críticas, sobre todo porque muchos la toman como un torneo de preparación más que uno oficial por donde está situada en el calendario, a pesar de que desde hace tres años es considerada como tal, incluyendo boletos para la Concacaf Champions Cup.
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Entrenadores como Antonio Mohamed no se encuentran del todo contentos con la organización del torneo, a pesar de que los cambios continúen siendo establecidos edición tras edición. Para este 2026 se darán los primeros encuentros celebrados en México, con el Toluca como uno de los equipos que ya disputó su partido en casa, el cual terminó ganando por goleada.
A pesar de ello, Mohamed mostró algunas molestias al terminar el partido ante Seattle Sounders: “Nos pusieron el viaje en el medio. Los demás equipos se tienen que quedar allá toda la semana, hay equipos que no viajan, pero, bueno, se empieza por algo”, señaló. Además, añadió que no le parece justo que clubes que terminen con puntaje perfecto puedan quedar eliminados en la primera ronda.
“Esperemos que en la segunda vuelta los clasificados mexicanos puedan ser locales, que los cuartos de final para los que queden arriba sean acá; sería lo más justo”.
Quien apoya esta idea es el entrenador del LAFC, Marc Dos Santos, quien señala que deberían jugarse más partidos en México para ayudar a los equipos de la MLS a dimensionar el crecimiento que han tenido en los últimos años al viajar a estadios en donde el ambiente es otro.
“Soy consciente de que una cosa es jugar aquí y otra hacerlo en México. No vivo de ilusiones, soy muy realista. Una cosa es disputar estos partidos en Estados Unidos y otra participar en una competencia con encuentros en Toluca, en la Ciudad de México o en otras canchas mexicanas. Es diferente”, señaló.
NO PERMITEN EXCUSAS
Otros directores técnicos, como Sebastián Abreu o Matías Almeyda, piden no demeritar el torneo, al señalar que es una gran vitrina para los jugadores y que permite a todos los equipos ganar un trofeo internacional, sobre todo a aquellos que tienen tiempo sin conseguir uno.
“Estamos felices por disputar este torneo, con la intención de poner a Xolos en una competencia internacional y pelear por el título. Como es un torneo nuevo, han ido buscando soluciones; no hacen oídos sordos a los comentarios que hacemos para mejorar. Este torneo vino para quedarse”, expresó Abreu.
Por su parte, Almeyda señaló que busca competir en todo tipo de torneos y, a pesar de que los descansos entre partidos no sean muchos, ya sea dentro de la misma Leagues Cup o entre competencias, siempre intentará disputar todos los encuentros posibles.
“El que se queja hoy se queja de lleno. Yo disfruto cada paso, estoy entusiasmado con este torneo, me gusta participar porque nunca participé. El día que me retire diré: jugué Juegos Olímpicos, Mundiales y esta copa también; quiero ganarla”, expresó Matías.
ACEPTAN SUS ROLES EN EL TORNEO
Guillermo Almada aceptó que América está obligado a ganar cada torneo en el que se presenta, por lo que no demerita la Leagues Cup, sobre todo cuando ningún equipo mexicano ha sido capaz de ganarla.
“América tiene la obligación de ser protagonista en todos los torneos. Las aspiraciones máximas, en definitiva, las tenemos. Nuestra aspiración es, indudablemente, ganar mañana y cumplir el primer objetivo: la serie, la definición del campeonato. Nunca se precisa que nos digan la importancia que tiene para América; se debe demostrar la grandeza. Para nosotros es un objetivo deportivo”, expresó en rueda de prensa.
Otros, como Miguel Herrera con Atlante o Salvador Valero como interino de Juárez, ven en el torneo binacional una oportunidad para que los jóvenes tengan minutos y continúen compitiendo sin la necesidad de obtener el título o quedar en lo más alto de la tabla, sumando experiencia a las piernas de sus jugadores.
Con apenas tres ediciones, ya son varios los cambios que ha tenido el torneo, pasando de contar con todos los equipos de la MLS a solamente presentar 18 para poder ofrecer duelos directos entre ambas ligas, añadiendo cupos para torneos más grandes, como la Concachampions, y ahora permitiendo que algunos partidos se disputen en México, con cabida aún para más modificaciones en futuras ediciones.