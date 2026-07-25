Mohamed critica la Leagues Cup y lamenta ventaja para la MLS
El director técnico del Deportivo Toluca, Antonio Mohamed, lanzó duras críticas contra la organización de la Leagues Cup. Señaló que, aunque se han modificado algunos aspectos del formato, persiste la desigualdad de condiciones en contra de los clubes mexicanos.
Lo anterior lo dio a conocer durante la conferencia de prensa previa al Campeón de Campeones. Durante el evento surgió el tema del torneo que enfrenta a la Liga MX con la MLS. Por un lado, celebró que le hayan otorgado a México la posibilidad de albergar cuatro partidos, dos de ellos en el Nemesio Diez, pero cuestionó que los otros 58 juegos se mantengan exclusivamente en territorio estadounidense y canadiense.
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“Ahora sí es un poco más justa. Antes era 100-0, ahora es 85-15. ¿Un poquito más? Está bien. A otro de los 15 le toca 10, a otro le toca 5, pero bueno, porque fuimos el mejor equipo en la Concacaf y el mejor equipo el año pasado en la Leagues Cup”, expresó el estratega argentino.
Asimismo, declaró que todavía no logra procesar las reglas con las que se compite en dicho certamen. Esto, al recordar que en la edición anterior quedaron fuera en cuartos de final a pesar de mantenerse invictos en tiempo regular.
“Sin perder ningún partido quedamos eliminados. Todavía no puedo entender el reglamento, pero bueno...”, sentenció.
Toluca debe acostumbrarse a jugar finales
Por otra parte, el estratega se tomó el tiempo para hablar sobre la final del Campeón de Campeones, en la que este sábado medirán fuerzas ante Cruz Azul en Los Ángeles.
El “Turco” recordó que Toluca llega como el vigente monarca de este trofeo tras vencer 3-1 al América en la edición de 2025. Asimismo, trajo de vuelta sus propias palabras de aquel entonces, en las que enfatizaba que los Escarlatas debían volver a ser contendientes habituales por cada título.
“Hace un año, antes de jugar con América el Campeón de Campeones, dije que Toluca tenía que acostumbrarse a estar en este tipo de eventos y lo hemos logrado. Hemos sido bicampeones, hemos ganado varios torneos más. También ganamos la Concacaf y hoy estamos de vuelta en este escenario”.
“Queremos que Mohamed sea el DT más ganador de Toluca”
Además del estratega, en la conferencia de prensa estuvo también el capitán Alexis Vega. Durante su turno al micrófono, el atacante de los Diablos respaldó el trabajo del “Turco” y señaló que el grupo tiene la misión de convertirlo en el mejor entrenador que haya tenido la institución en toda su historia.
“Es a lo que quiero, lo que queremos, lo que aspiramos. Queremos que aquí el señor, con el favor de Dios, sea el técnico con más títulos en Toluca y, bueno, ya es parte de la historia”, declaró el atacante.
Cabe destacar que Mohamed se encuentra empatado con Ignacio Trelles como el técnico con más títulos oficiales en la historia del Toluca, con cinco cada uno. Por ello, de ganar este fin de semana, lo superará para quedarse en solitario con este récord histórico.
“Disfruto que se metan conmigo”
Por último, el capitán de los Choriceros mandó un recado a la afición, al afirmar que entre más lo critiquen, más cómodo se sentirá en la cancha.
“A veces la gente se mete conmigo, pero yo lo disfruto mucho. Me acostumbré mucho tiempo a jugar así y es algo que me pica el orgullo, que me pica para poder seguir haciendo lo que mejor sé hacer”.
Además, Vega recordó su tradición de tatuarse sus logros deportivos. Indicó que su meta personal sigue siendo llenar de tinta la pierna derecha con los trofeos de su palmarés y mencionó que, en caso de quedarse sin espacio, comenzará a tatuarse la otra extremidad si es necesario.
“Ojalá y con el favor de Dios podamos llenar todo el muslo y, si no, también la otra parte. Yo creo que sería algo fantástico”, concluyó el ‘10’ escarlata.