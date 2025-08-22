Leagues Cup: Factores del fracaso de los equipos de Liga MX
Luego de la inminente eliminación de los equipos mexicanos en los Cuartos de Final de la Leagues Cup y que dejó a la Liga MX sin oportunidad de trascender en este enfrentamiento con las escuadras de la MLS, los análisis por parte de técnicos, jugadores y directivos no se hacen esperar.
Te puede interesar: Adiós a los mexicanos: resultados de los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025
La Leagues Cup le da la espalda a los mexicanos
Si bien en las primeras dos ediciones los equipos mexicanos se alzaron con el título (Cruz Azul en 2019 y León en 2021), las tres últimas han sido para escuadras de la MLS. El fracaso de la Liga MX en esta edición se suma a los de las dos anteriores, dejando a México sin presencia en la Final.
En la edición del 2023, Monterrey llegó hasta las Semifinales, pero perdió 2-0 frente a Nashville SC. En 2024, América y Mazatlán FC se colocaron en Cuartos de Final, pero fueron eliminados por Colorado Rapids (0-0; 8-9 penales) y Philadelphia Union (1-1; 4-3 penales), respectivamente. Ahora, fue el turno de cuatro equipos mexicanos que se quedaron en el camino en los Cuartos de Final (Toluca, Tigres, Pachuca y Puebla)
Estos resultados han hecho que la Leagues Cup sea dominada por la MLS y deje a las escuadras de la Liga MX con muchas críticas.
Algunos factores han sido destacados tras el fracaso de los equipos mexicanos, desde que el torneo se juega únicamente en Estados Unidos, hasta la calendarización del mismo que no se empalma de manera equitativa para ambas ligas. Estos son algunos de ellos.
La calendarización de la Leagues Cup no conviene a la Liga MX
El acomodo de la Leagues Cup en el calendario futbolístico ha sido un problema para los equipos mexicanos, pues se ha instalado al inicio del año futbolístico, cuando los equipos de la Liga MX apenas iniciando el Torneo Apertura, el cual incluso tuvo que interrumpirse una semana para que se jugara este torneo ante los equipos de la MLS.
Las escuadras mexicanas apenas van tomando ritmo, pues vienen de la pretemporada y de tres fechas del torneo regular, a diferencia de los equipos de Estados Unidos, que ya se encuentran bien posicionados, pues la MLS inició su torneo en febrero y acabará en octubre, antes de los playoffs de la Copa MLS, pues a diferencia de casi todas las ligas del mundo, la de Estados Unidos tiene un calendario de invierno a otoño.
Jugar de visitante, un problema para los equipos de Liga MX
"No vamos a poner excusas de nada. Nosotros veníamos a ganar y no lo conseguimos... Nos vamos sin perder un solo partido, pero así son las reglas y nosotros las conocíamos desde el inicio". Estas fueron las palabras de Antonio Mohamed, técnico del Toluca, luego de ser eliminados en penales por el Orlando City.
Si bien el estratega argentino reconoció la eliminación, en la primera fase hizo énfasis en que la balanza no estaba nivelada para los equipos de Liga MX, pues mostró su molestia ante el hecho de que las escuadras mexicanas tengan que jugar el torneo en Estados Unidos y no a visita recíproca, lo que a su parecer da ventaja a los equipos de la MLS. Asimismo, Jaime Lozano, técnico de Pachuca, secundó las palabras del ‘Turco’, esto luego de que los Tuzos quedaron eliminados por el Galaxy.
“Me gustó mucho este formato. No sé si es justo, pero es difícil entrar con los primeros cuatro. Tienen que hablarlo entre ellos (directivos), tienen que organizarse y para mí lo más justo, y no sé si lo dijo también el Turco (Mohamed), pero la visita recíproca seguramente arrojaría otros resultados por obvias razones. Aquí, en Europa y en cualquier lado, cuando recibes hay una ventaja. Espero que sí podamos tener algunas localías, y a partir de ahí competir en igualdad de circunstancias”, explicó el entrenador de los Tuzos.
La recompensa deportiva genera poco interés en equipos mexicanos
Económicamente, el campeón de la Leagues Cup 2025 ganará entre 1.5 y 2 millones de dólares, mientras que el subcampeón obtendría cerca de 1 millón. Por otra parte, cada equipo se hará acreedor a 100 mil dólares por juego disputado y un bono adicional de 50 mil dólares por victoria.
En cuanto a la recompensa deportiva, los dos finalistas y el ganador del juego por el tercer puesto tendrán lugar asegurado para la Concacaf Champions Cup de 2026. El campeón tendrá pase directo a los Octavos de Final del torneo.