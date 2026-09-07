León, tercer lugar de la Leagues Cup 2026 tras vencer al América
El León cerró su participación en la Leagues Cup 2026 con una victoria de 1-0 sobre el América y se apoderó del tercer lugar del torneo gracias a un gol de Diber Cambindo en la recta final del encuentro.
La Fiera y las Águilas se enfrentaron en el Shell Energy Stadium de Houston después de quedarse a un paso de disputar la final. El conjunto esmeralda había caído ante Toluca, mientras que los azulcremas fueron eliminados por Monterrey en una dramática tanda de penales.
El partido fue cerrado y se mantuvo sin goles durante buena parte del tiempo reglamentario. Cuando el empate parecía que iba a prevalecer, al minuto 80, el delantero colombiano marcó el único gol del compromiso y le dio al conjunto dirigido por Javier Gandolfi una ventaja que supo proteger durante el cierre.
América buscó reaccionar en los minutos restantes, pero no encontró el tanto que prolongara el partido.