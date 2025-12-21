Liberarse bajo presión: la paradoja de Salah en la Copa de África
Liberarse tras sus semanas más complicadas con el Liverpool pero con la presión de ganar por fin la Copa de África con Egipto: Mohamed Salah vivirá una paradoja en Marruecos, obligado a liderar a su país hacia una octava corona continental que se le escapa desde hace 15 años.
Antes del primer partido de su equipo el lunes contra Zimbabue en Agadir, el seleccionador egipcio Hossam Hassan colmó de elogios a su estrella.
“Siento que está extremadamente motivado. Salah es un icono y lo seguirá siendo. Es uno de los mejores jugadores del mundo”, dijo.
Aterrizado con el grupo egipcio en Taghazout, cerca de Agadir (sur), Salah aparece siempre sonriente, tanto en las sesiones de entrenamiento como en las pocas recepciones en las que participa.
“El ánimo de Salah en los entrenamientos es excelente”, confirmó Hassan el domingo.
“No siempre ha sido así durante el mes de diciembre”, recuerda el seleccionador.
Furioso por haberse quedado en el banquillo en varias ocasiones, Salah perdió los estribos el 6 de diciembre tras otro duelo como suplente en Leeds.
“No puedo creerlo. Estoy muy decepcionado. He dado tanto por este club”, se quejó el delantero que en abril había prolongado por dos temporadas su contrato con los Reds.
Tras quedarse fuera de la convocatoria en el siguiente partido, la tensión ha bajado. Salah se disculpó con sus compañeros y el técnico Arne Slot considera el episodio cerrado.
Dos derrotas en la final
Durante la Copa de África podrían organizarse reuniones entre sus agentes y los dirigentes del Liverpool para definir si Salah seguirá a orillas del Mersey o encontrará otro club tras el torneo marroquí.
“No considero lo que le ocurrió como una crisis”, estimó Hassan.
El seleccionador cuenta con el talento de su delantero para guiar a Egipto, la nación más laureada en la historia de la CAN, hacia una octava Copa.
“Salah necesita ganar la Copa Africana de Naciones”, añadió.
A sus 33 años, la leyenda del Liverpool aún no ha levantado el trofeo, pese a cuatro participaciones, dos de ellas finalistas (2017 y 2021).
¿Será Marruecos el teatro de su victoria?